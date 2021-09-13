ВДВ России впервые на учениях "Запад-2021" провели массовое ночное десантирование

Десантирование из самолета Ил-76МД во время совместных российско-египетских тактических учений "Защитники дружбы-2017" на полигоне Раевский в Краснодарском крае.

В десантировании под Псковом было задействовано более 20 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76

ПОЛИГОН СТРУГИ КРАСНЫЕ /Псковская область/, 12 сентября. /ТАСС/. Псковское соединение Воздушно-десантных войск РФ впервые провело десантирование более 600 человек личного состава и 30 единиц военной техники в ночных условиях в рамках совместных стратегических российско-белорусских учений "Запад-2021".

"На полигоне Струги Красные в Псковской области впервые в ночное время было проведено массовое десантирование более 600 человек личного состава в полной экипировке, с оружием и снаряжением, и 30 боевых машин десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР", - сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ.

Координация действий десантируемых подразделений осуществлялась с помощью современных комплексов навигации и приборов ночного видения. После сбора личного состава и расшвартовки приземлившейся военной техники десантники выполнили захват полевого аэродрома и уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и средств ПВО.

Как уточнили в Минобороны РФ, в десантировании под Псковом было задействовано более 20 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76, которые одновременно осуществляли выброску подразделений ВДВ с высот от 600 до 4 000 м на две площадки приземления. Авиационное прикрытие выполняли экипажи истребителей Су-30СМ и вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ и Ка-50, а управление воздушным строем самолетов ВТА осуществлялось с борта самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ.

Стратегические учения "Запад-2021"

Стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года. "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Практические действия войск (сил) пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Белоруссии.

Всего в учениях будут участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории России не превышает 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учениях запланировано до середины октября.