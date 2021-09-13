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Интерфакс-АВН

Атомная подлодка "Орёл" выполнила стрельбу крылатой ракетой в Баренцевом море

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Атомный подводный крейсер «Орел»
Атомный подводный крейсер «Орел».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Атомная подлодка "Орёл" выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Гранит" в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Стрельба противокорабельной крылатой ракетой "Гранит" была проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль условного противника. Цель находилась на дистанции более 100 километров от точки пуска ракеты", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, район проведения стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации. Охрану района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил.

Атомные подлодки "Орёл" и "Верхотурье" вышли в море для участия в учениях флота накануне. Также в субботу стрельбу крылатыми ракетами по мишеням в акватории Баренцева моря выполнил эсминец "Адмирал Ушаков" и ракетный комплекс "Бал".

Учение с арктической экспедиционной группировкой Северного флота проходит под руководством командующего Северным флотом на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Ушаков
Бал РК
Гранит
К-266 Орёл
К-51 Верхотурье
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
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