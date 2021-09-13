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Известия.ru

Десантирование более 600 военных впервые проведено во время учений «Запад-2021»

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

В России впервые проведено массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью. Об этом сообщило 12 сентября Минобороны России.

Десантирование провело псковское соединение ВДВ во время учений «Запад-2021». Кроме личного состава были десантированы 30 единиц военной техники.

«На полигоне Струги Красные в Псковской области впервые в ночное время было проведено массовое десантирование более 600 человек личного состава в полной экипировке, с оружием и снаряжением, и 30 боевых машин десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР», — отметили в российском военном ведомстве.

Координация действий военных проведена с помощью современных комплексов навигации и приборов ночного видения. После сбора личного состава и расшвартовки приземлившейся военной техники десантники «захватили» полевой аэродром и уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и средств ПВО, подчеркнули в Минобороны.

В проведения десантирования под Псковом было задействовано более 20 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. Они одновременно провели выброску подразделений ВДВ с высот от 600 до 4 000 метров на две площадки приземления.

Авиационное прикрытие выполнили Су-30СМ и вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ и Ка-50. Управление строем самолетов ВТА осуществлялось с борта самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ.

8 сентября в Белоруссию прибыли самолеты Су-30СМ ВКС России в рамках создания совместных с РФ учебно-боевых центров подготовки военно-воздушных сил.

28 августа подразделения зенитных ракетных войск РФ прибыли в Гродно для формирования совместного центра подготовки военно-воздушных сил, а также войск противовоздушной обороны РФ и Белоруссии. Учебно-боевые центры развернули в Нижегородской и Калининградской областях РФ и в Гродненской области Белоруссии.

21 августа заместитель главы Минобороны РФ Андрей Картаполов заявил, что белорусско-российские учения «Запад-2021» должны показать странам НАТО, что «не стоит беспокоить русского медведя». Активность Североатлантического альянса в Европе нацелена показать существование проекции военной угрозы, отметил он.


Стратегические мероприятия «Запад-2021» проходят с 10 по 19 сентября. Помимо военных из Союзного государства на них приглашены контингенты и наблюдатели из некоторых стран ШОС и ОДКБ. Данные учения проводятся раз в четыре года.

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