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Интерфакс-АВН

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа (версия 2)

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F-15 ВВС Израиля
F-15 ВВС Израиля.
Источник изображения: vpk-news.ru

Иерусалим. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Армия обороны Израиля в ночь на воскресенье нанесла удар по инфраструктурным объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба в твиттере.

"В ответ на сегодняшний ракетный обстрел мы нанесли удар по подземной инфраструктуре ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается: "террористические организации в Газе продолжают терроризировать израильтян с помощью пусков ракет, организации беспорядков на границе, запусков воздушных шаров со взрывчаткой".

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Страны
Израиль
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