Экипажи самолетов ВКС и авиации ЗВО отработали бомбовый удар

Экипажи самолетов воздушно-космических сил (ВКС), совместно с авиацией Западного военного округа (ЗВО), в ходе совместных учений «Запад-2021» отработали нанесение массированного бомбового удара. Об этом в воскресенье, 12 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Уточняется, что учения состоялись на полигоне в Смоленской области.

В ходе военных мероприятий экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22м3 российских ВКС и Су-34 ЗВО применили авиационные бомбы по целям, которые обозначали бронированную технику, бетонные укрытия и замаскированные командные пункты потенциального противника.

При нанесении ударов экипажи действовали в составе пар и звеньев. Истребительное покрытие было выполнено экипажами самолетов Су-30см ЗВО.

В общей сложности к полетам было привлечено около 20 самолетов оперативно-тактической и дальней авиации.

Ранее этим днем, 12 сентября, военные Балтийского флота в процессе совместных учений «Запад-2021» организовали оборону морского побережья и операцию по высадке морского десанта с привлечением пехоты Северного флота. Мероприятия прошли на территории военного полигона Хмелевка, расположенного в Калининградской области.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Всего в совместных учениях «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.