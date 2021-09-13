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Ученые создали меняющую цвет искусственную кожу

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Источник изображения: Фото: Minwoo Park / Reuters

Специалисты из Сеульского национального университета разработали материал, который может менять свой цвет в зависимости от окружающей обстановки. Об этом сообщает журнал Nature Communications.

Для наглядной демонстрации ученые создали робота-хамелеона, на пластиковый корпус которого поместили камуфляжное покрытие. Искусственная кожа представляет собой гибкий дисплей, состоящий из жидкокристаллических слоев, способных менять цвет в зависимости от температуры. Также имеются несколько слоев с нагревательными элементами из серебряной нанопроволоки. При этом толщина материала меньше человеческого волоса.

Когда робот перемещается, специальные датчики анализируют оттенок и рисунок поверхности. Полученная информация передается в микропроцессор. Затем сеть нанопроволоки нагревает жидкие кристаллы, чтобы те приняли нужный цвет.

По словам исследователей, в последнее время растет интерес к технологиям адаптивного камуфляжа, поэтому разработка будет полезна в военной области и для создания одежды для охоты. Также она может найти применение в архитектуре, моде и искусстве.

В 2018 году международная команда ученых вместе с коллегами из МГУ объявила о создании синтетического аналога кожи хамелеона. Материал реагирует на механические воздействия изменением прочностных свойств и цвета.


Ксения Назарова

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