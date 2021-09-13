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Ученые изобрели мини-роботов для уничтожения пластикового мусора

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Источник изображения: Фото: Jill Gralow / Reuters

Чешские ученые из Химико-технологического университета в Праге изобрели мини-роботов для извлечения из мирового океана микропластика. Об этом сообщает портал ScienceNewsForStudents.

Магнитные роботы не больше кончика заточенного карандаша. Когда свет падает на устройство, запускаются химические реакции, благодаря которым крошечный бот двигается в воде в определенном направлении. При нахождении частицы микропластика аппарат начинает уничтожать ее. Также он может прикрепиться к мусору, чтобы в дельнейшем его было легче обнаружить.

Проект возглавил химик Мартин Пумера (Martin Pumera). Он отметил, что конечная цель ученых — создать дешевых и экологически чистых роботов, которых можно использовать в любой точке мира. По его словам, в первую очередь такая технология может быть полезна на заводах по очистке сточных вод, поскольку мини-роботы смогут удалить пластик до того, как он попадет в открытое море.

Ранее британский студент Фионн Феррейра предложил очищать природу от микропластика магнитной жидкостью. Он разработал вещество, с помощью которого можно профильтровать воду, очистив ее от вредных примесей.


Ксения Назарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Чехия
Проекты
Бережливое производство
Робот
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