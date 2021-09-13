День танкиста в России: броня крепка и танки наши быстры

В России во второе воскресенье сентября отмечают День танкиста. В этом году дата приходится на 12 сентября. Радио Sputnik – о том, когда появился этот праздник и как его принято отмечать.

День танкиста в 2021 году

Танковые войска на ряду с другими родами вооруженных сил – основа сухопутных войск России. День танкиста – один из самых крупных профессиональных праздников для всей российской армии.

Когда отмечается

День танкиста в России отмечается во второе воскресенье первого осеннего месяца. В 2021 году он выпадает на 12 сентября. Этот профессиональный праздник появился еще во времена СССР, а в 1980 году прошла реформа всех советских праздников, которая затронула и военных, и гражданских, и тогда эта дата стала плавающей: для того, чтобы праздник было удобнее отмечать, вместо какой-то точной даты его перенесли на определенный выходной день в календаре.

Кто празднует

День танкиста – это профессиональный праздник всех военнослужащих, имеющих отношение к танковым войскам. В этот день принято поздравлять военных, проходящих службу по контракту и по призыву, курсантов учебных заведений, их преподавателей. Праздник отмечается и теми, кто когда-то служил в этом роде войск. И, конечно, своим профессиональным праздником его по праву считают танкостроители – инженеры, конструкторы, все рабочие машиностроительных предприятий, выпускающих продукцию специального назначения для танковых войск, сотрудники научно-исследовательских институтов, создающих механизированную военную технику. К празднованию Дня танкиста присоединяются и сотрудники государственных компаний, которые представляют передовые российские бронемашины и танковые комплексы на международных выставках, где заключаются сделки по экспорту российского вооружения за рубеж. И конечно, своим его считают родственники, близкие и друзья военных, проходящих службу в танковых войсках или уже вышедших в отставку – военных пенсионеров.

Экипаж танка Т-90 во время учений 8 общевойсковой армии в Волгоградской области Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

История праздника

Сегодня в области танкостроения Россия занимает лидирующие позиции в мире. Но история этого рода войск началась еще в начале прошлого века с… отставания. Танки уже строили во Франции, в Англии, а в Российской империи к началу Первой мировой войны своего производства не было. Наладить его при царской власти так и не получилось – грандиозным планам тогда помешала революция.

В разгар Гражданской войны в 1919 году под Одессой части Красной Армии захватили у армии генерала Деникина несколько французских Renault FT-17. Две машины отправили Владимиру Ленину в Москву в качестве трофея и 1 мая 1919 года французский танк даже принял участие в параде на Красной площади.

Советское правительство заинтересовалось французской машиной и "танковый вопрос" даже обсуждали на одном из заседаний с участием вождя Октябрьской революции, после чего приняли решение о начале собственного производства танков для Красной Армии.

Уже в конце лета того же года Совнарком и Совет военной промышленности определили, что танки будут строить на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде.

"Борец за свободу товарищ Ленин" – такое имя получил первый построенный в Советской России танк. Своим ходом он покинул цеха нижегородского завода уже 31 августа 1920 года. Всего тогда построили 15 машин этой серии и у каждого из них было свое звучное и соответствовавшее эпохе имя – "Парижская Коммуна", "Лев Троцкий", "Пролетарий"…

Таким образом производство танков наладили достаточно быстро. Считается, что строительство машин и формирование танковых бригад в СССР оказало значительное влияние на исход Великой Отечественной войны.

Крупнейшее танковое сражение Второй мировой – знаменитая битва на Курской дуге 12 июля 1943 года. И уже в следующем году, 11 сентября 1944 года, танковые войска опять показали свою мощную ударную силу, когда им удалось прорвать оборону противника и остановить наступление вражеских войск. Это произошло во время крупной Восточно-Карпатской операции Советской армии.

После завершения Второй мировой вышел приказ министра Вооруженных Сил СССР о проведении 8 сентября 1946 года на Красной площади в Москве парада-марша прославленной в боях гвардейской танковой Кантемировской дивизии. И эта дата стала первой, когда в стране официально отмечали День танкиста. А уже 11 июля в том же году установили ежегодный профессиональный праздник в честь служащих этого рода войск. В Указе Президиума Верховного Совета СССР отмечалось, что этот день установлен в честь больших заслуг военнослужащих бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков и танкостроителей, которые на протяжении всей Великой Отечественной принимали активное участие в оснащении Вооруженных Сил страны.

Курская дуга. Атака соединений 5 Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки Источник изображения: © РИА Новости / Иван Шагин

День танкиста отмечали 11 сентября каждый год вплоть до 1980-го. В год, когда в Москве проходили Олимпийские игры, вышел новый Указ Президиума Верховного Совета СССР, который установил новую "плавающую" дату праздника: День танкиста стали отмечать каждое второе воскресенье сентября. Этот праздник перекочевал и в календарь современной России, указ об этом в 2006 году подписал Президент России.

День танкиста считается одним из главных праздников в календаре профессиональных торжеств российских военнослужащих, а в 1950-е годы в больших городах по всему Советскому Союзу даже устраивали торжественные марши танковых колонн по центральным улицам, а вечером давали салют в честь военнослужащих таковых войск.

Как празднуют

Торжественные парады и салюты в этот день устраивают в городах и военных поселках, где расположены крупные танковые соединения. Особое внимание празднику уделяется и на военных базах за рубежом, где служат российские танкисты. Своим профессиональным праздником День танкиста считают и отмечают не только на заводах, где собираются сами машины, но и на предприятиях, без сотрудничества с которыми строительство современных бронемашин невозможно – это и заводы, выпускающие броню, и предприятия, собирающие мощные моторы, и лаборатории, где создаются новейшие оптические системы наведения. На предприятиях и в городах, где расквартированы танковые части, устраивают концерты и мероприятия в честь ветеранов войск.

Танк во время демонстрационных стрельб на открытии выставки Russia arms expo Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Традиции праздника

По традиции, к Дню танкиста приурочено вручение заслуженных наград, грамот, ценных подарков военнослужащим и сотрудникам танкостроительных предприятий по всей стране. К профессиональному празднику также выходят приказы о повышении в звании или в должности. В концертных залах, воинских клубах, Домах офицеров проводят тематические концерты. В музеях Минобороны в разных регионах России в этот день открывают тематические выставки, готовят новые экспозиции, рассказывающие об истории танковых войск и о передовых технологиях отечественной танкостроительной промышленности. И, конечно, неизменной популярностью в этот день пользуется польский многосерийный фильм "Четыре танкиста и собака" – трогательный рассказ о боевых буднях экипажа танка "Рыжий" и пса Шарика.

О танковых войсках

За уже достаточно долгую историю этого рода войск их роль на поле боя значительно изменилась. Со вспомогательного средства во время сражения танковые войска превратились в одну из главных ударных сил сухопутных войск. Танковые подразделения сейчас применяются, в основном, вместе с мотострелковыми войсками. Во время обороны их главная задача – отражение наступления противника, а также нанесение контрударов. Если танковые войска применяются для наступления, то экипажи должны наносить так называемые рассекающие удары, цели которых находятся далеко в глубине войск врага.

Основа танковых войск в России – танковые бригады и танковые батальоны мотострелковых бригад. В настоящее время они могут выполнять боевые задачи даже в том случае, если противник применил ядерное оружие. Кроме того, танковые подразделения в современных условиях ведения боевых действий должны быть подвижными и маневренными. Уже давно танкисты могут воевать не только днем, но и ночью – для этого в машинах установлены приборы ночного видения. Одна из задач – возможность форсировать водные преграды.

Особые задачи выполняют танковые батальоны в составе Военно-морских сил России. Сейчас на каждом из четырех российских флотов есть по одному такому батальону.

Танки Т-14 "Армата" во время прохода военной техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Интересные факты

- Танковые войска несколько раз меняли свое название. В 1920-х годах их называли броневыми силами, через десять лет – мотомеханизированными войсками. Во время Великой Отечественной этот род войск переименовали в бронетанковые и механизированные войска. И только в 1960 году они получили название, которое носят до сих пор – танковые войска.

- В СССР планировали создать летающий танк. Засекреченный проект назывался "А-40". Танкопланер сначала буксировали с помощью самолета, а после этого он сам поднимался в воздух на высоту до 40 метров. Но в результате проект признали нецелесообразным и закрыли.

- Слово "танк" в переводе с английского tunk означает "бак". Первыми этот вид вооружений стали применять англичане, но до начала операции во время Первой мировой войны держали все в секрете и доставляли машины к полю боя в деревянных баках, похожих на цистерны для воды.

Кошка породы сфинкс в костюме на международной выставке "Кэтсбург 2017" в Москве Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Что подарить

Считается, что на День танкиста принято дарить подарки, связанные с играми на природе. В последнее время популярность набирают сертификаты на игры в пейнтбольных клубах, сеансы игр в боулинг, путешествия на квадроциклах и джиппинг, участие в которых могут принять не только сами танкисты, но и члены их семей.

Этот праздник в других странах

В Белоруссии и на Украине День танкиста также отмечают во второе воскресенье сентября. В Грузии профессиональный праздник служащие этого рода войск празднуют 10 августа, а в Армении – 8 октября.

Автор Евгений Майструк, радио Sputnik