Су-35 авиации ЗВО перехватили воздушные цели в ходе учения «Запад-2021»

В ходе совместного стратегического учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021» экипажи истребителей Су-35С Западного военного округа (ЗВО) перехватили более 10 воздушных целей, в качестве которых выступили Су-30СМ. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщила пресс-служба ЗВО.

Летчики истребителей Су-30СМ Воздушно-космических сил РФ выполняли полет на высотах более 10 тыс. м, маневрируя и меняя траекторию полетов.

Все самолеты условного противника был своевременно обнаружены расчетами радиотехнических войск ЗВО.

Пары истребителей Су-35С, поднятых в воздух с оперативного аэродрома в Рязанской области, выполнили электронные пуски ракет на расстоянии свыше 100 км до самолетов условного противника. Каждая из их целей была перехвачена до входа в зону ответственности подразделений ПВО Западного военного округа.

Ранее в этот день Минобороны России сообщило, что военные Балтийского флота в рамках учений «Запад-2021» организовали оборону морского побережья и операцию по высадке морского десанта с привлечением морской пехоты Северного флота. Военные мероприятия состоялись на территории полигона Хмелевка, расположенного в Калининградской области. Высадка десантов происходила при поддержке истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24 БФ.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Всего в совместных учениях «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Белоруссии.