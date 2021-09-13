Гвардейская танковая армия ЗВО получит БМПТ, танки Т-80БВМ и ЗРК «Тор-М»

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В воинские части и соединения гвардейской танковой армии ЗВО регулярно поступает новая и модернизированная техника.

Как рассказал в интервью газете "Красная звезда" ее командующий генерал-лейтенант Сергей Кисель, в этом году парки пополнили новейшие танки Т-90М "Прорыв", Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок", унифицированные командно-штабные машины (УКШМ) Р-149МА1, новейший контрольно-распределительный пост передвижной КРПП-2, переносные радиолокационные комплексы разведки и контроля стрельбы "Аистёнок", санитарные бронеавтомобили "Линза".

Кроме того, ожидается поступление боевых машин поддержки танков БМПТ и зенитных ракетных комплексов ЗРК "Тор-М", танков Т-80БВМ.

Вместе с новыми образцами техники поступают и соответствующие тренажёры, что ускоряет процесс обучения специалистов. Эту же цель, по оценкам командования, преследует проведение занятий на новейших полигонных комплексах, в которых тактическая обстановка меняется за считаные минуты, имитируя наступательные или оборонительные действия.