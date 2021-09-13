Дизайнеры разработали облик аэровокзала космодрома Восточный

Проект представили президенту РФ Владимиру Путину

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Роскосмос рассматривает облик аэровокзала для космодрома Восточный, который был создан АО "Крокус" (генподрядчик строительных работ). Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации.

"Крокус" разработал дизайн аэровокзала и представил его госкорпорации "Роскосмос". Сейчас рассматривается этот вариант облика", - отметили в госкорпорации.

На прошлой неделе генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин показал этот вариант облика аэровокзала президенту РФ Владимиру Путину, который посетил Восточный, где ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома.