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ТАСС

Дизайнеры разработали облик аэровокзала космодрома Восточный

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Источник изображения: © Фото предоставлено госкорпорацией "Роскосмос"

Проект представили президенту РФ Владимиру Путину

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Роскосмос рассматривает облик аэровокзала для космодрома Восточный, который был создан АО "Крокус" (генподрядчик строительных работ). Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации.

"Крокус" разработал дизайн аэровокзала и представил его госкорпорации "Роскосмос". Сейчас рассматривается этот вариант облика", - отметили в госкорпорации.

На прошлой неделе генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин показал этот вариант облика аэровокзала президенту РФ Владимиру Путину, который посетил Восточный, где ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
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