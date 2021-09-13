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Известия.ru

Войска БФ на учениях «Запад-2021» отработали защиту морского побережья

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Военные Балтийского флота в рамках совместных учений сухопутных сил России и Белоруссии «Запад-2021» организовали оборону морского побережья и операцию по высадке морского десанта с привлечением морской пехоты Северного флота. Об этом в воскресенье, 12 сентября, рассказали в пресс-службе российского Министерства обороны.


Военные мероприятия состоялись на территории полигона Хмелевка, расположенного в Калининградской области. К учениям были привлечены экипажи больших десантных кораблей, подразделения морской пехоты БФ и СФ и морские пехотинцы последнего флота.

Замысел учений и условный сценарий подразумевали захват плацдарма и обеспечение высадки техники морского десанта в целях развития наступления вглубь неизученной территории. Незнакомые земли, по плану учений, обороняли пехотинцы БФ.

Перед высадкой отряд кораблей осуществил огневой удар по побережью, что позволило подавить долговременные огневые позиции. Высадка десантов происходила при поддержке истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24 БФ.

Разминирование прибрежных участков провели военные инженеры, доставленные до точек назначения на быстроходных лодках. Участие в непосредственной высадке десантов приняли корабли «Королев», «Минск», «Калининград» и «Оленегорский горняк».

На территории флотского полигона морские пехотинцы СФ отработали задачи по подрыву противодесантной обороны условного противника с моря, а также нанесению ударов по обороняющимся силам.

Учения проходили под наблюдением главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова. Участие в мероприятии с обоих сторон приняли 10 надводных боевых кораблей, катеров и судов, до 10 самолетов и вертолетов авиации БФ, более 200 единиц боевой техники и около 2 тыс. военных.

Накануне, 11 сентября, в ходе совместных учений военные впервые применили боевых роботов «Платформа-М», которые использовались для проведения разведки и проделывания проходов в минных полях.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Всего в совместных учениях «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

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