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Российская армия получит более 240 современных танков

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Источник изображения: Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Более 240 новейших и модернизированных танков получит российская армия в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

По данным ведомства, в войска поступят боевые машины Т-72б3М, Т-80БВМ и Т-90 «Прорыв». В Минобороны также отметили, что обновление танкового парка происходит ежегодно. Отмечается, что подразделения Сухопутных войск получают современные образцы техники, которые зарекомендовали себя при использовании в различных климатических зонах.

Ранее сообщалось, что российская военная база в Таджикистане до конца 2021 года получит около 100 единиц бронетанкового вооружения в связи с обострением ситуации в Афганистане. По информации пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО), базу, в частности, оснастят 30 современными танками Т-72Б3. В данной модификации установлены метеодатчик и современный баллистический вычислитель, усовершенствован стабилизатор вооружения и введен автомат сопровождения цели (АСЦ), вследствие чего точность ведения огня значительно выросла по сравнению с базовой моделью.


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Таджикистан
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80БВМ
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
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