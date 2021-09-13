Binkov's Battlegrounds (Хорватия): «Сухой» только что представил новый истребитель-невидимку!

КБ Сухого представило новейшую разработку — истребитель Checkmate. На что похож этот новый легкий истребитель-невидимка? Дойдет ли он до ВВС России? Своими соображениями на этот счет делится хорватский пользователь YouTube, известный своей способностью делать увлекательным любой сюжет, связанный с оружием и историей войн.

Первым делом я бы хотел извиниться за качество звука, потому этот ролик записывался немного по-партизански.

20 июля на авиасалоне МАКС в России "Сухой" продемонстрировал новый одномоторный истребитель-невидимку. Но это был либо макет, либо ранний прототип - в общем, нелетный демонстрационный образец. В КБ рассчитывают, что первый полет состоится в 2023 году.

Однако громкая рекламная кампания началась уже на МАКСе, не дожидаясь обнародования лётных и технических характеристик. Судя по опубликованным данным и рекламным проспектам, истребитель размером примерно c F-35 или немного меньше.

Ранее в мае неназванный источник утверждал, что "Сухой" разрабатывает одномоторный тактический истребитель взлетной массой в 18 тонн. Имеющиеся изображения позволяют сделать некоторые выводы насчет габаритов, судя по фоновым предметам.

Грубо говоря, новый самолет от 15 до 16.5 метров длиной, а его размах крыльев составит от 11 до 12 метров. У него имеется подфюзеляжный воздухозаборник, расположенный довольно близко к носовой части. В каком-то смысле можно даже назвать его "подбородком". Подобное решение использовалось на прототипе Boeing X-32, который разрабатывался для программы Joint Strike Fighter (многоцелевой ударный истребитель).

На образце видно длинные, но не слишком крупные люки спереди от шасси по обе стороны фюзеляжа. По видимому, они прикрывают отсеки для ракет класса "воздух-воздух". Не исключено, что у самолета есть отсек и для более крупного оружия под фюзеляжем.

Вообще, Россия разрабатывает более компактное вооружение - например, управляемая ракета "Гром-Э1", планирующая бомба "Гром-Э2" и ракета Х-69. Все они менее 4 метров и запросто там уместятся.

У самолета есть передний инфракрасный датчик, но производитель опубликовал изображение, из которого следует, что в конструкции будет использоваться и подфюзеляжный датчик системы целеуказания - как на F-35.

Имеющиеся данные позволяют сделать несколько выводов. Новая разработка - попытка убить двух зайцев и предложить доступную конструкцию с элементами и характеристиками пятого поколения вроде малой радиолокационной заметности. Кроме того, новый самолет может быть заточен под незаметность передней сферы, как Су-57.

Даже при том, что он сможет нести в своих отсеках ракетный груз вдвое меньший, чем Су-57, потенциальным клиентам этого вполне хватит. Заявленная взлетная масса в 18 тонн - вероятно, величина номинальная. Следует рассчитывать на сухой вес в 10-12 тонн и 5-7 тонн горючего во внутренних отсеках. Учитывая более тонкий фюзеляж и меньший вес, новый истребитель, возможно, будет расходовать его экономичнее, чем F-35. Может, это и не обеспечит ему аналогичной дальности полета, но не в этом суть.

F-35a - главный истребитель американских ВВС, их рабочая лошадка, и дальность ему необходима. Но даже если новый истребитель "Сухого" и закупят ВВС России, то гораздо меньшими партиями. Использоваться он, вероятнее всего, будет в оборонительных целях. При этом не факт, что его самая сильная сторона - дальность и боезапас. Вполне возможно, он изначально рассчитан на экспорт. Важно помнить, что за рекламной кампанией со всей ее шумихой стоит государственная компания "Ростех", а образец был показан на авиасалоне.

С Су-57 ситуация в корне иная. Его как раз держали в тайне вплоть до первого полета. А этот проект изначально рассчитан на пристальное внимание мировых СМИ. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов упомянул его в 2020 году, сообщив, что он разрабатывается на средства компании без помощи из федерального бюджета.

По-видимому, мы наблюдаем нечто подобное китайскому "Проекту-31", который впоследствии воплотился в FC-31 и отправился на экспорт. Китайские же военные подключились лишь спустя несколько лет, заказав собственную модификацию.

Какое будущее ждет новый российский истребитель? Примут ли в проекте участие российские ВВС с прицелом на дальнейшие закупки? В отличие от китайского проекта, не исключено, что инвестор у "Сухого" уже имеется.

Вице-премьер России якобы заявил на МАКСе, что покупатель у "Ростеха" уже есть и что самолет разрабатывается специально под него. Сама страна-покупатель пока что не раскрывается. Российское правительство на этот счет отмалчивается, однако представитель "Ростеха" на авиасалоне заявил, что рассчитывает на удачу: проектом могут заинтересоваться российские военные.

Без жесткого контракта с иностранным правительством и без гарантированных бюджетных средств проекту необходимо больше инвесторов - отсюда и мощная реклама. Проект истребителя следующего поколения Tempest, разрабатываемого под руководством Великобритании, и совместный проект Airbus и Dassault FCAS несколько лет назад тоже представляли на авиасалонах макеты. Это делается главным образом ради пиара, чтобы придать проекту более явственные контуры и внушить ощущение реальности - возможно, даже чтобы заручиться политической поддержкой, которая в дальнейшем выльется в более плотное финансирование. Что-то вроде народного сбора средств на сайте Kickstarter, только на уровне правительств.

Проект получил название Checkmate ("Шах и мат"). Еще фигурировало название ЛТИ - легкий тактический истребитель. Англоязычное название недвусмысленно намекает, что самолет заточен под экспорт.

Поддержат ли проект российские военные - неизвестно, но без состоятельных инвесторов проект может и не взлететь. Разработка нового самолета даже в России с ее относительно низкими зарплатами все равно обойдется примерно в 10 миллиардов долларов. Заимствование оборудования и узлов с Су-57 несколько снизит стоимость, но все равно мы говорим о сумме в миллиарды долларов. И даже если проект завтра же получит финансовую поддержку, на доведение до ума уйдет как минимум несколько лет. Плюс еще пять лет или даже больше на летные испытания, отладку производственных линий и сертификацию для российских ВВС. Поэтому заступить на дежурство где бы то ни было самолет сможет самое раннее в конце 2020-х - даже при самом оптимистическом раскладе. Более реалистический срок - пожалуй, даже начало 2030-х.

Тем не менее, проект требует пристального внимания. Он весьма многообещающий, если обеспечит неприхотливый в эксплуатации истребитель с приличными характеристиками пятого поколения. В случае успеха он даже сможет стать наследником МиГ-21, который в больших количествах используется за пределами западного мира.