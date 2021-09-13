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Интерфакс-АВН

Орбиту МКС скорректировали в рамках подготовки к прибытию следующей экспедиции

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МКС
МКС.
Источник изображения: © NASA

Москва. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 750 метров в рамках подготовки к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-19" и возвращению на Землю корабля "Союз МС-18", сообщили в "Роскосмосе".

"По предварительным данным, после проведения маневра высота орбиты станции должна увеличиться на 750 м", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Ранее орбита МКС корректировалась 21 августа.

Запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. На нем на станцию должна прибыть съемочная группа фильма "Вызов": режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также командир корабля космонавт Антон Шкаплеров. Они займутся съемками первого художественного фильма в космосе.

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Россия
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Роскосмос
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