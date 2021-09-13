Экипажи армейской авиации действовали из засад

Противник уничтожен.

Экипажи армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО применили технику уничтожения бронетехники условного противника из засад в ходе перегруппировки войск на полигоне «Лужский» в Ленинградской области в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».

Новая техника позволяет вертолётам эффективно решить разведывательно-ударные задачи в оперативно-тактической зоне применения совместной группировки войск для поражения высокомобильной техники противника. При использовании такой техники нанесения огневого удара вертолётные пары размещаются на замаскированных площадках в лесных массивах. При прорыве условного противника они взлетают из укрытия и поражают цели из ракетно-пушечного вооружения.

Летчики многоцелевых вертолётов Ми-8, Ми-28Н «Ночной охотник», и Ка-52 «Аллигатор» осуществляют заходы на объект «противника» из-за естественных укрытий и лесных массивов, экипаж применяет ракетно-пушечное вооружение на удалении от 500 метров до 5 км, в том числе с предельно малых высот. Сразу после поражения цели под прикрытием следом идущих бортов вновь срываются за укрытиями.

В учении задействованы вертолёты армейской авиации, военнослужащие лётного и инженерно-технического состава Западного военного округа.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.