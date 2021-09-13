«Лукашенко саботирует военные планы Москвы»

Учения России и Белоруссии «Запад-2021» как разновидность военно-спортивного праздника

Стартовало совместное стратегическое учение «Запад-2021» вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь. С особенностями этого крупного мероприятия оперативной и боевой подготовки разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Оперативно-стратегические и оперативные учения в советские времена начинались с вручения обучаемым директив Генерального штаба, приведения войск в высшие степени боевой готовности, проведения мероприятий по стратегическому и оперативному развертыванию войск.

С началом учений соединения и объединения, как правило, поднимались по боевой тревоге. Однако за последнее время в сфере оперативной и боевой подготовки явно наметились определенные новации. К примеру, учения «Запад-2021» начались с торжественных церемоний открытия, причем они состоялись одновременно в нескольких местах.

В частности, на полигоне Мулино в Нижегородской области учения открыл заместитель министра обороны России Николай Панков и при этом передал слова приветствия от министра обороны РФ Сергея Шойгу. С напутствием к военнослужащим обратились члены иностранных военных делегаций. В завершение состоялось прохождение подразделений и частей торжественным маршем.

Отметим, что полевой смотр войск, как разновидность военного парада, в советские времена проводился только по завершению учений.

Аналогичные мероприятия состоялись в Калининградской области и в Белоруссии. На церемонии в самом западном регионе России присутствовал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов и ветераны Вооруженных сил.

На территории Белоруссии открытие совместного стратегического учения «Запад-2021» состоялось на полигоне Обуз-Лесновский. В церемонии приняли участие замминистра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, начальник Генштаба ВС - первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич и заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками ВС Казахстана полковник Виктор Житник.

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев поздравил участников «Запада-2021» с началом совместного стратегического учения. Но если поздравил - так, может быть, это и не учение вовсе? Если представить «Запад-2021» военно-спортивным праздником Союзного государства, то тогда все становится понятным и логичным.

Обратим внимание и на следующий момент. При проведении любого крупного учения назначается руководитель учения. Кто это? Ответ на этот вопрос прозвучал с белорусской стороны. Общее руководство учением будет осуществляться начальниками Генеральных штабов России и Белоруссии - Валерием Герасимовым и Виктором Гулевичем.

Об этом сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны ВС РБ по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов.

Коренным вопросом в деле военного строительства и создания любых военных союзов и блоков является вопрос о единстве власти - кто, кому и по каким вопросам подчиняется. Вопрос о подчиненности при создании коалиционных группировок войск, в которых принимают участие вооруженные силы различных государств, имеет крайне болезненный характер.

К примеру, Великобритания и Франция в годы Первой Мировой войны об общем главнокомандующем (и оперативном подчинении ему соответствующих войск) договорились только на заключительном этапе военных действий. Прибывшие в этот же период на европейский театр военных действий американцы в лице генерала Джона Першинга потребовали выделить им полосу действий на фронте, при этом заявив, что управлять своими войсками в ходе боевых действий они будут сами.

Несколько проще вопрос о подчиненности в коалиционных группировках западными союзниками решался в годы Второй Мировой войны. Главное командование союзных сил США и Великобритании, созданное в августе 1942 года, первоначально возглавил американский генерал Дуайт Эйзенхауэр. После его сменил британец Генри Уилсон.

В настоящее время в НАТО есть верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами в Европе, которому оперативно подчинены войска альянса. Сейчас этот пост занимает генерал ВВС США Тод Уолтерс.

Что касается военного союза России и Белоруссии, то за многие годы нескончаемых переговоров и консультаций договориться об оперативном подчинении каких-либо сил и средств так и не удалось. Минск торпедировал все возможные российские усилия в этом направлении. Можно даже сказать: Александр Лукашенко по факту саботирует планы Москвы по созданию единого военного центра принятия решений.

Даже в рамках Объединенной системы ПВО прийти к какому-либо разумному компромиссу так и не удалось, кроме взаимного обмена информацией о воздушной обстановке. Более того, Александр Лукашенко пытался переподчинить себе российские истребители, несущие боевое дежурство по противовоздушной обороне на территории республики.

Старт учений «Запад-2021» лишь подтвердил, что пока компромисс не достигнут. А в этом случае даже лучше, если учения представляют собой не подготовку к реальной вооруженной борьбе, не стратегическую оборонительную операцию на театре военных действий, а разновидность военно-спортивного праздника.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок