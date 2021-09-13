На учениях «Запад-2021» используются боевые багги «Сармат-2»

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Легкое специальное транспортное средство "Сармат-2" предназначено для перевозки личного состава до 3-х человек, различных грузов по всем видам дорог и местности, а также монтажа вооружения и военной техники - 12,7-мм пулеметов "Корд", автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя".

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Автомобиль "Сармат-2" имеет капотную компоновку, двухосную колесную формулу 4х4. Транспортное средство рассчитано на эксплуатацию в рабочих температурах воздуха от минус 20 до плюс 50 °С, может эксплуатироваться в горных районах на высоте до 3100 метров над уровнем моря, преодолевать перевалы высотой до 4500 метров, а также транспортиороваться по воздуху вертолетами армейской авиации на внешней подвеске и перевозить максимально допустимый груз до 600 кг при общей допустимой полной массе автомобиля около 2000 кг.

Текст и иллюстрации: Министерство обороны РФ