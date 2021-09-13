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ТАСС

Су-27 уничтожили крылатые ракеты условного противника на учениях "Запад-2021"

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Истребитель Су-27
Истребитель Су-27.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС, архив

Пара дежурных истребителей была поднята в воздух с аэродрома Чкаловск по команде дежурных сил ПВО

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтфлота уничтожили крылатые ракеты условного противника на совместных учениях России и Белоруссии "Запад-2021". Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Балтийского флота.

"В рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2021" экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота перехватили крылатые ракеты условного противника", - сообщили на флоте.

В пресс-службе уточнили, что пара дежурных истребителей была поднята в воздух с аэродрома Чкаловск в Калининградской области по команде дежурных сил ПВО, во время отработки эпизода летчики уничтожили ракеты управляемыми авиационными ракетами класса "воздух - воздух".

"Ракетные пуски проводились в четко определенном районе воздушных стрельб над морским полигоном Балтийского флота. На период выполнения стрельб в районе морского полигона было ограничено движение для всех воздушных и морских судов", - добавили в пресс-службе.

Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2021" проходят 10-16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. Сценарий учений предполагает реагирование на обострение международной обстановки и возможную агрессию против Союзного государства. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров.

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