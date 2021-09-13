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Российская газета

Антенну срубило очередью: как проходило боевое крещение БТР-60ПБ

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Бронетранспортеры пограничной заставы старшего лейтенанта Виталия Бубенина.
Бронетранспортеры пограничной заставы старшего лейтенанта Виталия Бубенина.
Источник изображения: Полунин \ РИА Новости

Пограничный конфликт на Даманском, произошедший в 1969 году, стал боевым крещением для бронетранспортеров БТР-60ПБ. Первым в бою эти машины применил начальник 1-й пограничной заставы "Кулебякины сопки"" 57-го Иманского пограничного отряда Тихоокеанского пограничного округа Виталий Бубенин. В интервью "РГ" генерал-майор Бубенин рассказал о первом бое с использованием легендарных бронетранспортеров.

Новая машина в то время только поступила на вооружение. Пограничникам их передали в соответствии с решением правительства об усилении дальневосточных рубежей.

"Я тогда вел бой с применением этих двух БТРов. И если бы не они, то все могло обернуться для нас по-другому", - вспоминает Виталий Бубенин. По его словам, в бою бронетранспортеры проявили себя прекрасно. На тот момент эти машины считались мощными, мобильными, хорошо вооруженными и защищенными. Однако не обошлось и без недостатков.

"Антенна радиостанции была установлена на передней части корпуса, на носу. Когда велся огонь с башенных пулеметов, она попадала в сектор огня и ее "срубало". Так, например, случилось на БТРе подполковника Е. Яншина, возглавлявшего атаку своей мотоманевренной группы. И он потерял связь и управление боем", - отметил генерал Бубенин, рассказывая о бое 15 марта 1969 года. В последующих модификациях, по его словам, этот недостаток был устранен.

БТР-60ПБ и сегодня продолжают нести службу в нескольких десятках стран. Зачастую на них устанавливают новое вооружение. В Никарагуа, к примеру, "шестидесятые" вооружили вращающимися башнями с установленными в них 23-мм спаренными автоматическими зенитными пушками ЗУ-23-2.

Несколько вариантов модернизации бронетранспортера были разработаны и в России. В одном из вариантов башня с пулеметным вооружением заменена на боевой модуль с 30-мм стабилизированной в двух плоскостях автоматической пушкой 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТ и 30-мм автоматическим гранатометом АГ-17. Вместо двух бензиновых двигателей ГАЗ-40П установлен один дизельный - ЯМЗ-236НЕ мощностью 230 л.с., благодаря чему с 500 до 800 км возрос запас хода. Существует также более радикально измененная версия, у которой моторно-трансмиссионное отделение перенесено в переднюю часть корпуса, а в корме появились люки для входа и выхода личного состава.


Илья Максимов

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Бенин
Никарагуа
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