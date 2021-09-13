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Известия.ru

Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили 11 сентября в Национальном центре управления обороной РФ.

Там уточнили, что в субботу российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря обнаружили приближающуюся к российской госгранице воздушную цель. Для ее опознавания и недопущения нарушения границы в воздух подняли истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — говорится в сообщении.

После разворота иностранного военного самолета от госграницы МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. Подчеркивается, что полет российского истребителя совершался в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Таким образом, нарушения государственной границы России не допущено.

Ранее, 14 июля, Совбез России указал на возросшую разведактивность стран НАТО. Как сообщил заместитель секретаря СБ Михаил Попов, за прошлый год воздушную разведку у российских границ вели более тысячи самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. При этом Попов заверил, что провокации у границ будут пресекаться.

Так, 26 июля стало известно, что российские радиолокационные станции только за неделю сопроводили 47 иностранных аппаратов у границ России. Также 13 августа сообщалось о пяти беспилотных аппаратах и 33 разведывательных самолетов иностранных государств, зафиксированных у российских границ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Продукция
МиГ-31
Проекты
NATO
БПЛА
СФ
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