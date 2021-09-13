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Автомобиль Tesla побил скоростной рекорд

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Tesla Model S Plaid
Tesla Model S Plaid.
Источник изображения: Кадр: видео Touristen Niko / YouTube

Tesla Model S Plaid установил рекорд скорости среди серийных электрокаров на трассе «Нюрбургринг». Об этом сообщает издание The Verge.

Новый электрокар американской компании проехал расстояние 20,76 километров за семь минут и 30,9 секунды. Автомобиль Tesla, управляемый автогонщиком, побил рекорд, установленный в 2019 году Porsche Taycan, на 12 секунд. Видео с заездом автомобиля доступно на YouTube-канале Tesla.

По словам главы компании Илона Маска, в заезде участвовал электрокар с завода, не имеющий никаких модификаций. Однако в будущем Маск пообещал выпуск заряженной версии Tesla Model S Plaid, отличающейся наличием улучшенной аэродинамики, карбоновых тормозов и гусеничных шин.

«Автопроизводители любят хвастаться, трасса "Нюрбургринг" — одно из главных полей сражений», — приводит издание слова автоэксперта Шона О'Кейна, сказанные им после триумфа Porsche Taycan.

«Нюрбургринг» — знаменитая гоночная трасса, находящаяся рядом с немецким поселком Нюрбург. Трасса функционирует с 1927 года, на ней проводят гонки «Формулы-1», FIA WEC и других кольцевых серий автоспорта.

Model S Plaid является самым быстрым электрокаром в линейке Tesla. Представленный в июне автомобиль может разогнаться до 100 километров в час за две секунды. Машина проезжает на одном заряде почти 650 километров, ее максимальная скорость — 320 километров в час.


Андрей Ставицкий

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Страны
Германия
США
Компании
Tesla
Персоны
Илон Маск
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