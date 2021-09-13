Model 437: беспилотный истребитель от Northrop Grumman

Для ВВС США разработали ещё одну модель ведомого беспилотника. Несмотря на то, что ранее сообщалось о том, что компания выбыла из тендера, вчера, 10 сентября, пресс-служба Northrop Grumman опубликовал рендер перспективного боевого дрона в рамках программы Skyborg.

По данным портала flightglobal.com, беспилотник с названием Model 437 разработан в рамках программы ВВС США Skyborg. Он пополнит и без того существенный ассортимент военных дронов от компании Northrop Grumman. Так, помимо ряда серийных беспилотников, поставляемых ВС США и союзникам, компания участвует в проекте LANCA ВВС Великобритании.

Рендер беспилотника Model 437 Источник изображения: northropgrumman.com

В Northrop Grumman указывают, что Model 437 разрабатывается на базе беспилотной версии экспериментального самолёта Model 401. При этом разработчики намерены довести до готовности к серийному производству и дрон на базе Model 401, тогда как Model 437 будет его «старшим братом», поднимая в воздух полезную нагрузку большей массы и имея большую дальность полёта.

Рендер беспилотника Model 401 Источник изображения: northropgrumman.com

По оценкам разработчиков, стоимость серийного беспилотника Model 437 составит порядка $5-6 млн. Из них почти половина придётся на двигатель Williams FJ44 ($2,4 млн). Столь мощный двигатель необходим для достижения требований ВВС США по созданию БПЛА с дальностью полета 2600 морских миль (4830 км) и крейсерской скоростью 533 узлов. Это должно позволить Model 437 идти в ногу с истребителем-невидимкой Lockheed Martin F-35. Ключевым отличием Model 437 от конкурентов по программе Skyborg будет наличие шасси и съёмные крылья (возможно, нескольких типов).