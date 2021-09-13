Боевых роботов "Платформа-М" впервые применили на учениях "Запад-2021"

Минобороны РФ впервые применило на учениях "Запад-2021" ударные робототехнические комплексы "Платформа-М", вооруженные гранатометами.

Как сообщили журналистам в военном ведомстве, боевые роботы применялись при выполнении задач по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в городских условиях. Там отметили, что комплексы "Платформа-М" также использовались для проведения разведки и проделывания проходов в минных полях. Кроме того, в ходе отработки эпизодов под Калининградом на полигонах Хмелевка и Правдинский были применены беспилотные летательные аппараты "Орлан" и "Форпост". Эти беспилотники задействуются для оценки эффективности поражения целей. Также они способны корректировать огонь артиллерийских и танковых подразделений и используются в интересах разведывательных подразделений.

В военном ведомстве пояснили, что новейшая техника, установленная на беспилотниках, позволяет отслеживать несколько целей одновременно. Причем дроны могут отследить даже хорошо замаскированную цель, а сами аппараты при этом остаются незамеченными.

Как сообщалось ранее, совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии стартовали 9 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России, в Балтийском море, а также на пяти полигонах вооруженных сил Белоруссии. В учениях задействованы до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Александр Степанов