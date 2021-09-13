Минобороны: на учениях "Запад-2021" впервые применили боевые роботы "Платформа-М"

ПОЛИГОН ПРАВДИНСКИЙ (Калининградская область), 11 сен - РИА Новости. На учениях "Запад-2021" на военных полигонах под Калининградом впервые применены ударные робототехнические комплексы "Платформа-М", вооруженные гранатометами, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"При выполнении задач учения в рамках практических действий войск (сил) по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в городских условиях и нанесения ударов по стационарным и подвижным целям мотострелки и десантники применили дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы "Платформа-М" на гусеничном шасси, вооруженные четырьмя гранатометами и пулеметом Калашникова", - сказали в МО.

Там уточнили, что боевые роботы также использовались для проведения разведки и проделывания проходов в минных полях, по легенде учения установленных представителями боевиков.

В рамках эпизода задействованы беспилотные летательные аппараты "Орлан" и "Форпост", которые применяются для оценки эффективности поражения целей и корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений, а также в интересах разведывательных подразделений.

"За счет применения БПЛА существенно сокращается время поиска целей. Новейшая техника, установленная на беспилотных аппаратах, позволила отслеживать несколько целей одновременно, даже в условиях маскировки, а сами аппараты при этом оставались незамеченными", - подчеркнули в Минобороны.

Практические действия в рамках "Запада-2021" разыгрываются в Калининградской области на полигонах Хмелевка и Правдинский.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Российской Федерации и Белоруссии проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учения "Запад-2021" являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ "Запад-2021" на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии будет участвовать до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превысит 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.