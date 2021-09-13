В России испытали гибридный беспилотник

Первый в России гибридный беспилотник испытали перелетом длительностью в 12 часов. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с гибридной силовой установкой ZALA 421-12E5G пролетел по маршруту протяженностью свыше тысячи километров. Об этом сообщает пресс-служба компании-разработчика ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников»).

Беспилотник совершил перелет от Ижевска до Йошкар-Олы и обратно. Расстояние в 1130 километров БПЛА преодолел за 12 часов. В ходе испытаний конструкторы отработали методику применения двух летных отрядов с новой системой связи и управления. Система основана на загоризонтных пунктах управления, которые находятся в разных регионах страны.

«Реализация такой системы, где операторы комплекса находятся на удалении до 500 км от места запуска, снижает расходование ресурсов аппарата, минимизирует человеческий фактор и оптимизирует штат эксплуатирующих подразделений», — сообщили в пресс-службе.

В ходе полета разработчики протестировали новые разработки, применяемые в БПЛА ZALA. Образец для испытаний получил бортовую систему визуальной навигации, которая не зависит от спутникового сигнала. Испытания показали, что система работает «на порядок точнее», чем системы инерциальной навигации, — добавили представители разработчика.

Также испытания позволили проверить систему интеллектуальной обработки AIVI. Комплекс позволяет в пассивном режиме обнаруживать и распознавать объекты, видимые в нижней полусфере. AIVI позволяет в реальном времени получать информацию о местоположении и количестве объектов.

Ранее стало известно, что российский ударный беспилотник «Орион» поразил цель типа «танк» с высокой точностью. БПЛА обеспечил прямое попадание 100-килограммовой бомбы с высоты в четыре километра.

Даниил Иринин