Противотанковые тракторы КНДР показали на видео

В Сети появилось видео наиболее ярких моментов военного парада в Пхеньяне в честь 73-й годовщины образования КНДР. Дефиле было скромным, без баллистических ракет и авиации, но несколько интересных новинок там показали.

Очень эффектно смотрелись "коронавирусные войска" в оранжевых защитных комбинезонах и изолирующих масках.

"Колонны экстренной профилактики эпидемий полны патриотического энтузиазма, демонстрируя преимущества социалистической системы во всем мире, при этом твердо защищая безопасность страны и ее жителей от всемирной пандемии", - сообщило ЦТАК. По официальным данным, в Северной Корее не зарегистрировано ни одного инфицированного COVID-19.

После кинологов, пулеметчиков на мотоциклах и кавалерии на площади появились РСЗО и противотанковые ракетные комплексы на тракторном ходу. Выкрашенные в защитный цвет сельхозмашины буксировали тележки, на которых располагались либо 18-ствольные РСЗО малого калибра, либо ПТРК "Метис" с расчетом. От атаки с воздуха противотанковую тачанку прикрывает боек с ПЗРК.

Сладкой ностальгией отозвался вид темно-зеленых ЗиЛ-130. В кузове каждого сидела четверка зенитчиков с ПЗРК наизготовку. Завершили шествие пожарные машины с воинственно поднятыми водометами.

Использование трактора в качестве мобильной базы противотанкового комплекса - решение спорное. Стрелять корейский "Метис" может только назад - как махновцы, - а мобильность и защищенность его в современном бою не выдерживают критики.

Антон Валагин