Вопрос о статусе Нагорного Карабаха остается в повестке Минской группы ОБСЕ - посол США в Армении

Древняя земля Нагорного Карабаха вызывает бурные эмоции у всех, кто считает себя к ней причастным.

Ереван. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - США прилагают усилия для возвращения Армении и Азербайджана за стол переговоров по карабахскому урегулированию в формате Минской группы ОБСЕ, заявила посол США в Ереване Лин Трейси.

"Мы делаем все для возвращения сторон за стол переговоров в формате Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция). Считаем, что проблема должна быть урегулирована путем переговоров. Понимаем, что существуют фундаментальные проблемы. Но не считаем, что статус Нагорного Карабаха решен. И этот вопрос останется в повестке Минской группы ОБСЕ", - сказала Трейси журналистам в Ереване в субботу.

По ее словам, нет совершенных площадок для переговоров, но Минская группа ОБСЕ обладает соответствующим мандатом и легитимностью, и "мы рассматриваем ее в качестве соответствующей площадки для переговоров".

Трейси также отметила, что правительство Армении заявляло, что ожидает возвращения всех военнопленных из Азербайджана.

"США прилагают усилия в этом направлении, Россия также приложила усилия, и достигнуты некоторые успехи. Надеемся, что достигнем этапа, когда все пленные будут возвращены", - сказала Трейси.

Как сообщалось, Армения рассматривает окончательное урегулирование нагорно-карабахского конфликта в контексте уточнения статуса Нагорного Карабаха, о чем говорится в программе правительства республики.