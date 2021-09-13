Медведев: последствия ухода США из Афганистана катастрофические, подогревают активность ИГИЛ

Москва. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередную годовщину терактов в Нью-Йорке призвал Вашингтон извлечь уроки из его провальной политики по борьбе с терроризмом в Афганистане.

"Уход США из Афганистана лишь подогревает активность террористической организации, которая по-прежнему является огромной угрозой для Азии, Африки, Ближнего Востока и Европы", - отмечает Медведев.

Он подчеркнул, что за 20 лет американцы "не достигли главной цели, которую после терактов 11 сентября озвучил президент Джордж Буш, - победить терроризм в Афганистане: из-за многочисленных просчетов США, в том числе в ближневосточной политике, террористы продолжают действовать на территории страны".

"Американцы не смогли ничего противопоставить боевикам "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в России - ИФ), которые массово переместились из Сирии в Афганистан. По оценкам спецслужб, сейчас в регионе насчитываются десятки тысяч боевиков ИГ и их последователей, значительная часть которых сосредоточена в приграничных с государствами Центральной Азии северных, а также восточных провинциях. Руководство "Исламского государства" прямо заявило о планах распространить свое влияние на весь регион", - пишет зампред Совбеза в статье "Совершить демократическое чудо извне невозможно", опубликованной в интернет издании "Газета.ру".

Он подчеркивает на примере американского присутствия в США, что "совершить демократическое чудо извне, заодно избавив мир от терроризма и наркотиков, невозможно".

"Вашингтон так и не смог стабилизировать ситуацию в бедной, измученной войнами стране, превратить ее в современное государство. Последствия военного присутствия США в Афганистане, которое обошлось американскому бюджету в астрономическую сумму, выглядят поистине катастрофическими", - пишет Медведев.

По его мнению, "Запад поздно осознал, что системные проблемы Афганистана не имеют военного решения, власть же в стране перешла к людям, которых США изначально обвиняли в пособничестве исполнителям и вдохновителям сентябрьских терактов".

"Эта "цикличность", пожалуй, нагляднее всего свидетельствует о бессмысленности двадцатилетней военной миссии американцев в Афганистане".

"Президент Дж. Байден все же отметил, что вывод войск означает не только прекращение афганской кампании - речь идет о конце эры "крупных военных операций по перекройке других стран". Его слова, по сути, означают открытое признание Вашингтоном краха стратегии по утверждению своего повсеместного военно-политического присутствия. Ведь где бы американцы ни пытались строить новую государственность, они всегда оставляли после себя проблемы, а не решения", - пишет Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что "реалии, которые сложились в Афганистане из-за действий США, требуют глубоко продуманных, взвешенных политических шагов".

"Россия, безусловно заинтересована в урегулировании внутриафганских разногласий. Однако сделать это должны сами политические силы страны, которые отражают весь спектр ее общества. Наша главная задача - обеспечить не только собственную безопасность, но и безопасность союзников по ОДКБ. В противном случае последствия афганского конфликта могут проявиться на территории сопредельных с нами государств", - признает он.

Медведев заявил, что "Россия всегда была готова к такой работе, несмотря на непростые отношения с Западом". "Особую важность представляет углубление сотрудничества России и США в борьбе с терроризмом.

Однако для этого нашим партнерам нужно расстаться с иллюзиями о собственной исключительности. Ни одна нация, ни один отдельно взятый альянс не способны самостоятельно решить эту проблему. Только вместе, проявляя необходимую солидарность, мы можем уничтожить это зло.