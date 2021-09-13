На итальянский танк C1 Ariete поставили башню от колесного броневика

Основной боевой танк C1 Ariete итальянских сухопутных войск пройдет давно ожидаемую модернизацию. Эта боевая машина была разработана еще в 80-е годы, а серийное производство началось в 1995 году.

Photo of the 'C1 #Ariete Hitfact Mk2', a #Leonardo proposed general upgrade/test bed of the Italian MBT with #Centauro2 MGS turrett, with his all main electronic systems and 120/45 gun. Ariete upgraded will use the majority of the electronic systems in common with Centauro 2 TD. pic.twitter.com/tKaLxfmmxA — Ciro Nappi (@CiroNappi6) August 25, 2021

Отмечалось, что при ее создании конструкторы взяли за основу Leopard 2, в то же время по своим тактико-техническим характеристикам она несколько уступает германскому образцу. Например, мощность двигателя у 54-тонного танка - 1300 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч. Запас хода по топливу - 550 км.

В качестве основного вооружения используется 120-мм пушка с боекомплектом 42 снаряда. Имеются два 7,62-мм пулемета, один из которых применяется как зенитный. Прицелы и вся система управления огнем были на момент начала поставок в армию достаточно современными.

Экипаж - четыре человека. Всего до 2002 года было выпущено 200 таких танков. На экспорт они не шли.

Надо отметить, что итальянскому танкостроению не удалось достичь каких-то особых успехов в поставках своей гусеничной техники за рубеж. Например, в 80-е годы удалось продать в Объединенные Арабские Эмираты лишь 36 танков OF-40, являющихся версиями Leopard 1, и три тягача на их базе. Правда, шасси "сорокового" было использовано при создании 155-мм САУ Palmaria, выпущенных в количестве примерно 200 штук.

Первый вариант улучшенного Ariete был продемонстрирован еще в 2002 году. На нем смонтировали 1500-сильный двигатель, существенно доработали другие узлы и агрегаты, но заказов не последовало.

Недавно стало известно, что на один из С1 установили башню от колесной бронемашины Centauro 2. Она также вооружена 120-мм орудием, имеет новейшую систему управления огнем, дистанционно - управляемую зенитную установку с 12,7-мм пулеметом M2. Не исключено в будущем появление и автомата заряжания.

Алексей Брусилов