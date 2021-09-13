Войти
Российская газета

Буксировку танка Т-90С вручную показали на видео

76
0
0

Когда говорят о буксировке танков, то обычно подразумевают использование бронированных гусеничных тягачей или специальных ремонтных эвакуационных машин вроде БРЭМ-1 или самой совершенной в мире Т-16.

Также часто для этого задействуют сами танки. Иногда, когда необходимо вызволить из грязевого плена намертво засевшую многотонную машину, привлекают сразу несколько единиц. И даже такие меры не всегда помогают.

В Индии в одном полков, дислоцирующихся в штате Пенджаб, на торжественном сборе воинской части решили попрактиковаться в буксировке танка Т-90С. Для этого на передних, расположенных на верхней лобовой детали крюках закрепили канаты, за которые взялись несколько десятков человек в форме и гражданских.

Судя по обнародованному видео, им практически сразу удалось заставить "девяностый" двигаться, в результате он проехал внушительное расстояние. Стоит напомнить, что масса танка превышает 46000 кг.

Ранее в Сети появлялись фотографии и видеоролики, на которых представители силовых структур на различных соревнованиях или праздниках тянули таким образом колесные бронетранспортеры, тяжелые грузовики, но танков еще не показывали.

Интересно, что Bhishma часто привлекают для показа военной мощи индийских сухопутных войск. Так, в минувшем году Т-90С эффектно выступил в ходе демонстрационной программы индийской 11-й Международной выставки сухопутных и военно-морских вооружений Defexpo 2020.

Выпущенная по лицензии боевая машина успешно преодолевала различные препятствия, а также совершала многометровые прыжки, превзойдя по подвижности и маневренности Arjun Mk1A.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Arjun Mk II
БРЭМ-1
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Проекты
2020-й год
Похожие новости
21.10.2020
«Спрут-СДМ1» готовится к Тибету
10.04.2019
Правительство Индии одобрило закупку 464 российских ОБТ T-90МС
29.03.2016
«Т-90МС по всем параметрам подходит под индийскую программу»
01.07.2015
Индия создает свою «Армату»
12.03.2014
Индия сама модернизирует танки Т-90
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 01:02
  • 11
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 13.09 00:39
  • 22
Ветеран КГБ Кобяков: сводки для Горбачева о "болевых точках" СССР утекали иностранным агентам
  • 12.09 23:06
  • 17
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 12.09 20:32
  • 50
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 12.09 17:02
  • 3
Американцы испытали концепцию беспилотного ведомого для истребителей
  • 12.09 16:48
  • 1
В США сравнили Су-75 с китайским J-10C
  • 12.09 13:54
  • 269
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 12.09 11:09
  • 0
Администрации Байдена настало время пересмотреть свой подход к противоракетной обороне
  • 12.09 10:30
  • 0
Бряцают исключительностью: в США рассказали, кто главный в НАТО
  • 12.09 09:00
  • 16629
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.09 22:22
  • 1
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 11.09 13:56
  • 23
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 11.09 11:14
  • 2
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
  • 11.09 10:33
  • 1
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 10.09 20:42
  • 2269
Как насчёт юмористического раздела?