Буксировку танка Т-90С вручную показали на видео

Когда говорят о буксировке танков, то обычно подразумевают использование бронированных гусеничных тягачей или специальных ремонтных эвакуационных машин вроде БРЭМ-1 или самой совершенной в мире Т-16.

Также часто для этого задействуют сами танки. Иногда, когда необходимо вызволить из грязевого плена намертво засевшую многотонную машину, привлекают сразу несколько единиц. И даже такие меры не всегда помогают.

В Индии в одном полков, дислоцирующихся в штате Пенджаб, на торжественном сборе воинской части решили попрактиковаться в буксировке танка Т-90С. Для этого на передних, расположенных на верхней лобовой детали крюках закрепили канаты, за которые взялись несколько десятков человек в форме и гражданских.

Судя по обнародованному видео, им практически сразу удалось заставить "девяностый" двигаться, в результате он проехал внушительное расстояние. Стоит напомнить, что масса танка превышает 46000 кг.

Ранее в Сети появлялись фотографии и видеоролики, на которых представители силовых структур на различных соревнованиях или праздниках тянули таким образом колесные бронетранспортеры, тяжелые грузовики, но танков еще не показывали.

Интересно, что Bhishma часто привлекают для показа военной мощи индийских сухопутных войск. Так, в минувшем году Т-90С эффектно выступил в ходе демонстрационной программы индийской 11-й Международной выставки сухопутных и военно-морских вооружений Defexpo 2020.

Выпущенная по лицензии боевая машина успешно преодолевала различные препятствия, а также совершала многометровые прыжки, превзойдя по подвижности и маневренности Arjun Mk1A.

Алексей Моисеев