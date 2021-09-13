Боевую машину «Сармат-2» использовали на учениях «Запад-2021»

Ульяновские десантники использовали новое легкое транспортное спецсредство «Сармат-2» на совместных с Белоруссией учениях «Запад-2021». Об этом сообщило Министерство обороны РФ в субботу, 11 сентября..

«В ходе совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» на полигоне «Мулино» тактический воздушный десант Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск в качестве легких транспортных средств огневой поддержки использует перспективные образцы легкого специального транспортного средства «Сармат-2», которые недавно поступили на вооружение соединения», — рассказали в ведомстве.

Машина «Сармат-2» предназначена для перевозки троих человек и различных грузов (до 600 кг) по любым видам дорог. Она рассчитана на эксплуатацию при температурах от -20 до +50 градусов. «Сармат-2» может применяться в горах на высоте до 3,1 тыс. м над уровнем моря и способен преодолевать перевалы высотой до 4,5 тыс. м.

В пятницу, 10 сентября, в Минобороны РФ сообщили, что воздушно-десантные войска России на учениях «Запад-2021» впервые десантируют парашютно-десантный батальон в полном составе. Всего в Рязанскую область на площадку Житово десантируют более 30 единиц БМД-4М из 15 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России, а также 300 военнослужащих на парашютах.