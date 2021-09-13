Войти
Известия.ru

Боевую машину «Сармат-2» использовали на учениях «Запад-2021»

64
0
0
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Ульяновские десантники использовали новое легкое транспортное спецсредство «Сармат-2» на совместных с Белоруссией учениях «Запад-2021». Об этом сообщило Министерство обороны РФ в субботу, 11 сентября..

«В ходе совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» на полигоне «Мулино» тактический воздушный десант Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск в качестве легких транспортных средств огневой поддержки использует перспективные образцы легкого специального транспортного средства «Сармат-2», которые недавно поступили на вооружение соединения», — рассказали в ведомстве.

Машина «Сармат-2» предназначена для перевозки троих человек и различных грузов (до 600 кг) по любым видам дорог. Она рассчитана на эксплуатацию при температурах от -20 до +50 градусов. «Сармат-2» может применяться в горах на высоте до 3,1 тыс. м над уровнем моря и способен преодолевать перевалы высотой до 4,5 тыс. м.

В пятницу, 10 сентября, в Минобороны РФ сообщили, что воздушно-десантные войска России на учениях «Запад-2021» впервые десантируют парашютно-десантный батальон в полном составе. Всего в Рязанскую область на площадку Житово десантируют более 30 единиц БМД-4М из 15 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России, а также 300 военнослужащих на парашютах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
БМД-4
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
13.09.2021
На учениях "Запад-2021" ВДВ впервые десантируют сразу 30 БМД-4М из 15 самолетов Ил-76МД
30.09.2020
Российские десантники покидают Беларусь после совместных учений
23.09.2020
Командующий ВДВ РФ назвал контртеррористическими российско-белорусские маневры
29.06.2018
МККК впервые принял участие в учениях "Славянское братство"
27.06.2018
Военные России, Белоруссии и Сербии начинают активную фазу учений "Славянское братство"
14.06.2018
Новое российское оружие применят на учениях "Славянское братство - 2018"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 01:02
  • 11
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 13.09 00:39
  • 22
Ветеран КГБ Кобяков: сводки для Горбачева о "болевых точках" СССР утекали иностранным агентам
  • 12.09 23:06
  • 17
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 12.09 20:32
  • 50
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 12.09 17:02
  • 3
Американцы испытали концепцию беспилотного ведомого для истребителей
  • 12.09 16:48
  • 1
В США сравнили Су-75 с китайским J-10C
  • 12.09 13:54
  • 269
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 12.09 11:09
  • 0
Администрации Байдена настало время пересмотреть свой подход к противоракетной обороне
  • 12.09 10:30
  • 0
Бряцают исключительностью: в США рассказали, кто главный в НАТО
  • 12.09 09:00
  • 16629
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.09 22:22
  • 1
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 11.09 13:56
  • 23
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 11.09 11:14
  • 2
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
  • 11.09 10:33
  • 1
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 10.09 20:42
  • 2269
Как насчёт юмористического раздела?