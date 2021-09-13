NYT рассказала об ошибке США при нанесении авиаудара в Кабуле

Сотрудник НКО, который просил убежища в США, мог ошибочно оказаться целью, которую атаковали Соединенные Штаты в Кабуле в конце августа. Такие сведения в пятницу, 10 сентября, приводит газета The New York Times, ссылаясь на информацию от близких и коллег погибшего в результате американской атаки.

В материале издания отмечается, что по данным Пентагона, в ликвидированном автомобиле находилась бомба, в то время как в статье приводится иная версия — транспортное средство перевозило канистры с водой.

Так, убитым водителем оказался некий Земари Ахмади, который на протяжении длительного периода работал с американской группой помощи в одной из компаний в Калифорнии. В момент непосредственного удара с воздуха он перемещался на автомобиле по рабочим делам.

«В то время как военные США признали только три жертвы среди мирного населения, родные Ахмади говорят, что 10 членов его семьи, включая семерых детей, были убиты в ходе удара», — отмечается в материале газеты.

Согласно данным журналистов, хронология событий в день американского удара была следующей: утром Ахмади связался со своим начальником, который попросил привезти ему ноутбук, после чего Ахмади отправился по своим делам. Однако американские военные увидели угрозу в жилище убитого, решив, что в здании базируется группа боевиков. Таким образом, весь день белый седан Ахмади сопровождал дрон.

По словам родных погибшего, жертва удара Пентагона не располагала никакой связью с террористами. То, что с точки зрения американских военных был трактовано как подозрительные действия, для семьи Ахмади было обычным рутинным занятием.

Речь идет об авиаударе Пентагона по территории Кабула, нанесенном 29 августа, который, как указали в ведомстве, стал ответной реакцией на серию взрывов в окрестностях аэропорта Кабула, жертвами которых стали почти 200 человек, в том числе американское военнослужащие.

Американское оборонное министерство подтвердило атаку, указав, что после удара по автомобилю произошла серия взрывов, которая подтверждает наличие большого количества взрывчатых веществ, находящихся внутри транспортного средства.

Однако агентство Asvaka сообщало, что ракета попала в жилой дом в районе Хаджа Багра, по последним данным, погибли не менее шести человек, в том числе четыре ребенка.