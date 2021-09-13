Пентагон подтвердил качество данных разведки при авиаударе в Кабуле

Авиаудар, совершенный военными силами США 29 августа в Кабуле, действительно помог предотвратить неминуемую угрозу повторной атаки на аэропорт. Об этом сообщили «РИА Новости» в Пентагоне в субботу, 11 сентября. Таким образом Минобороны США прокомментировало появившиеся в СМИ публикации о том, что при авиаударе мог погибнуть, якобы, не террорист, а работающий на Америку гуманитарный работник.

Ранее в New York Times сообщили, будто целью авиаудара мог ошибочно оказаться просивший убежища в США сотрудник американской некоммерческой организации Земари Ахмади, он в тот день перемещался на автомобиле по рабочим делам. На основе интервью с родными и коллегами погибшего, а также видеодоказательств издание поставило под сомнение официальную версию событий.

«Удар был основан на хорошей развединформации, и мы продолжаем верить, что он предотвратил неминуемую угрозу аэропорту и нашим мужчинам и женщинам, которые все еще продолжали службу в аэропорту», — прокомментировал версию издания пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он также подчеркнул, что центральное командование еще оценивает результаты удара.

«Мы не хотим опережать результатов оценки», — заявил Кирби.

Пресс-секретарь отметил, что «никакие другие военные не прикладывают стольких усилий, сколько американские, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения».

Как сообщил 30 августа представитель ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в Кабуле Герве де Лис, в результате ракетного удара американских ВС по столице Афганистана днем ранее погибли семеро детей. В тот же день после удара США в Кабуле ввели жесткий комендантский час. Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США не может подтвердить данную информацию.

27 августа центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что американские военные нанесли воздушный удар в провинции Нангархар, целью атаки были боевики ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ).

Ударам США предшествовала серия взрывов, произошедших в Кабуле 26 августа, жертвами которых стали почти 200 человек. При этом среди жертв есть американские военнослужащие, два гражданина Великобритании и ребенок подданного королевства. По данным Пентагона, к атакам могут быть причастны террористы ИГ.

Тогда американский президент Джо Байден выступил с речью, в ходе которой дал обещание «отследить» виновников нападения и «заставить заплатить» за содеянное. Кроме того, глава Белого дома заявил, что возлагает ответственность за случившееся на себя.