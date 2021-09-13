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Интерфакс-АВН

Глава МИД Украины полагает, что учения "Запад-2021" несут большие риски для Киева

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: © AP Photo, Valentyn Ogirenko, Pool photo via AP

Украинский генерал не видит непосредственной угрозы в совместных учениях России и Белоруссии

Киев. 11 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире украинского телевидения заявил, что сценарии, которые отрабатываются на российско-белорусских учениях "Запад-2021", "несут очень серьезные риски" для Киева.

"Что касается учений "Запад-2021", то мы должны очень внимательно за ними следить. Именно это делают наши военные и дипломаты. (...) Те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень серьезные риски", - сказал Кулеба.

При этом командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в совместных учениях России и Белоруссии нет непосредственной угрозы.

"Эти учения задекларированы, как совместные учения Вооруженных сил РФ и Вооруженных сил Республики Беларусь. Они проходят на известном количестве полигонов, нам известно количество этих войск, и на данное время, прямо сейчас, непосредственной угрозы, в частности создания ударных группирований, также соответствующих подготовительных мероприятий по агрессии относительно Украины, не видно", - сказал Наев в эфире украинского телевидения.

Тем не менее, он добавил, что украинские зенитно-ракетные войска и авиация находятся "в соответствующих степенях боевой готовности".

Совместное стратегическое учение "Запад-2021" вооруженных сил России и Белоруссии проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств, и является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил в текущем году.

Практические действия войск проходят в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря и на пяти полигонах вооруженных сил Белоруссии.

В учении принимает участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей. Из них 12 тыс. 800 человек (в том числе до 2500 российских военнослужащих), более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники (в том числе около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов) задействовано в учении на территории Белоруссии.

В учении также участвуют около 2 тыс. военнослужащих от государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других дружественных стран.

В четверг президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что российско-белорусские военные учения "Запад-2021" не направлены против кого-либо, но они оправданы в условиях активности НАТО.

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