Высоту орбиты МКС увеличат для съемок космического кино

Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) увеличат на 750 м перед прибытием корабля «Союз МС-19» с экипажем кинематографистов для съемок первого художественного фильма в космосе. Об этом «РИА Новости» рассказал представитель пресс-службы «Роскосмоса» в субботу, 11 сентября.

«С целью формирования баллистических условий перед стартом транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» и посадкой корабля «Союз МС-18» на 11 сентября запланирована очередная коррекция высоты орбиты МКС», — поделился собеседник агентства.

Двигатели модуля «Звезда» российского сегмента МКС будут включены в 21:54 мск и проработают 31 секунду, за счет чего средняя высота орбиты станции увеличится на 750 м.

Ранее, 11 августа, в «Роскосмосе» сообщили, что на 5 октября запланирован запуск корабля «Союз МС-19», на котором на МКС впервые полетит актриса — Юлия Пересильд, а также космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко.

Кинематографисты вернутся на землю 17 октября вместе с космонавтом Олегом Новицким на корабле «Союз МС-18».