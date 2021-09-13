Войти
Известия.ru

Высоту орбиты МКС увеличат для съемок космического кино

85
0
0
Источник изображения: Фото: roscosmos.ru

Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) увеличат на 750 м перед прибытием корабля «Союз МС-19» с экипажем кинематографистов для съемок первого художественного фильма в космосе. Об этом «РИА Новости» рассказал представитель пресс-службы «Роскосмоса» в субботу, 11 сентября.

«С целью формирования баллистических условий перед стартом транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» и посадкой корабля «Союз МС-18» на 11 сентября запланирована очередная коррекция высоты орбиты МКС», — поделился собеседник агентства.

Двигатели модуля «Звезда» российского сегмента МКС будут включены в 21:54 мск и проработают 31 секунду, за счет чего средняя высота орбиты станции увеличится на 750 м.

Ранее, 11 августа, в «Роскосмосе» сообщили, что на 5 октября запланирован запуск корабля «Союз МС-19», на котором на МКС впервые полетит актриса — Юлия Пересильд, а также космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко.

Кинематографисты вернутся на землю 17 октября вместе с космонавтом Олегом Новицким на корабле «Союз МС-18».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
17.08.2020
NASA планирует запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС не ранее 23 октября
10.06.2020
Рогозин надеется, что летом тяжелую "Ангару" передадут на Плесецк
20.11.2019
Астронавты остались без мест на "Союзах"
17.10.2018
На "Союзе" не было критичных для МКС грузов - космонавт
12.07.2018
В Роскосмосе опровергли приостановку пусков на Байконуре
22.09.2014
Шланги болтаются, но о Луне мечтается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 01:02
  • 11
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 13.09 00:39
  • 22
Ветеран КГБ Кобяков: сводки для Горбачева о "болевых точках" СССР утекали иностранным агентам
  • 12.09 23:06
  • 17
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 12.09 20:32
  • 50
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 12.09 17:02
  • 3
Американцы испытали концепцию беспилотного ведомого для истребителей
  • 12.09 16:48
  • 1
В США сравнили Су-75 с китайским J-10C
  • 12.09 13:54
  • 269
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 12.09 11:09
  • 0
Администрации Байдена настало время пересмотреть свой подход к противоракетной обороне
  • 12.09 10:30
  • 0
Бряцают исключительностью: в США рассказали, кто главный в НАТО
  • 12.09 09:00
  • 16629
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.09 22:22
  • 1
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 11.09 13:56
  • 23
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 11.09 11:14
  • 2
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
  • 11.09 10:33
  • 1
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 10.09 20:42
  • 2269
Как насчёт юмористического раздела?