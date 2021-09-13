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ТАСС

Компания Роскосмоса с учеными в 2023 году представит комплекс лечения онкобольных

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Стенд АО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва. Архивное фото
Стенд АО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Как сообщил источник в ракетно-космической отрасли, в настоящее время идет разработка конструкции, которая могла бы работать в операционных

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. АО "Информационные спутниковые системы" им. академика М. Ф. Решетнева" (входит в Роскосмос) с партнерами разрабатывает медицинский комплекс лучевой терапии для лечения онкологических больных. Первые образцы будут готовы через два года, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Сейчас идет разработка конструкции, модернизированной версии бетатрона [ускоритель частиц] и конструкции установки, которая бы могла работать в операционных, была бы достаточно мобильной, не очень тяжелой с точки зрения спецтребований", - отметил собеседник агентства.

Предполагается, что бетатрон медицинского комплекса будет обладать мощностью 12 МэВ, чтобы плавно регулировать в зависимости от применения. "Примерно через два года ожидаются два первых образца, которые будут отправлены на клинические исследования, после получения заключения в комплекс могут быть внесены изменения", - добавил собеседник агентства.

По словам источника, разработка ведется в кооперации с Томским политехническим университетом (разрабатывает бетатрон и систему управления им) и Томским национальным исследовательским медицинским центром Российской академии наук (выдает требования по установке, характеристикам, выдает методики по работе с устройством). В будущем к проекту может присоединиться компания "Полюс".

АО "ИСС" изготавливает космические аппараты для навигационной системы ГЛОНАСС, системы персональной спутниковой связи "Гонец-Д1М", многофункциональной космической системы ретрансляции "Луч", геодезической спутниковой системы ГЕО-ИК-2, строит телекоммуникационные спутники на базе платформ "Экспресс-1000" (среднего класса) и "Экспресс-2000" (тяжелого класса).

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Гонец-Д1М
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