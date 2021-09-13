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Для российской ПРО любые МАХи не проблема

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400, являющиеся самыми дальнобойными средствами ПВО, среди находящихся на вооружении России, смогли полностью подтвердить ранее заявленные характеристики о возможности перехвата гиперзвуковых целей.

Так, согласно данным, оказавшимся в распоряжении редакции Avia.pro, российским военным удалось успешно перехватить гиперзвуковую цель, которая летела со скоростью 10 МАХ (порядка 12000 км\ч).

Речь идёт об успешном поражении ракеты-мишени «Фаворит-РМ», которую удалось разогнать до гиперзвуковой скорости. Известно о том, что российским специалистам удалось успешно обнаружить выпущенную ракету и при полёте последней над районом развёртывания ЗРК С-400, гиперзвуковая цель была успешно перехвачена, хотя при этом по ней были выпущены две противоракеты.

Несмотря на критику со стороны Запада, российские комплексы С-400 «Триумф» являются перспективным видом вооружения.

В рамках текущих учений была доказана успешность их применения даже против целей, движущихся с гиперзвуковой скоростью. Это, очевидно, может привести к расширению списка российских партнёров, готовых приобрести эти комплексы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Проекты
Военные учения
ГЗЛА
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