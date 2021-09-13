Генсек ООН Гутерреш призвал провести "саммит будущего" высокого уровня по безопасности

ООН, 10 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании ГА ООН призвал созвать "саммит будущего" высокого уровня для разработки новой повестки по вопросам мира и глобальной безопасности.

По его словам, мир не может позволить себе игнорировать угрозу, которую представляют пандемия и стремительное изменение климата. Генсек призвал "начать новую эру смелой трансформирующей политики по всем направлениям". Гутерреш призвал "вынуть голову из песка" и быть готовыми встретиться с будущими кризисами в области здравоохранения, финансов, климата.

"Одна из центральных рекомендаций моего доклада о нашей общей повестке дня заключается в том, что мир должен собраться вместе, чтобы рассмотреть все эти и другие вопросы на Саммите будущего высокого уровня. Этот саммит будет направлен на формирование нового глобального консенсуса в отношении того, каким должно быть наше будущее и как мы можем его сохранить", - подчеркнул генсек.

По его словам, встреча на высшем уровне должна включать новую повестку дня "во имя мира, предполагающую более всеобъемлющий и целостный взгляд на глобальную безопасность".