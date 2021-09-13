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Появились первые изображения бюджетного электрокара Tesla

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Источник изображения: Изображение: @carforce247

Немецкий инсайдер CarForce247 представил первые изображения бюджетного автомобиля Tesla, созданные на основе слухов. Об этом сообщает издание Electrek.

Журналисты ссылаются на опубликованные немецким инсайдером CarForce247 первые рендеры электромобиля. По версии автора изображений, следующий автомобиль от компании Илона Маска будет выпущен в форм-факторе хэтчбека с пятью дверями. Электрокар получит уменьшенные задние двери, высоко поднятую заднюю часть и панорамную крышу.

Инсайдер полагает, что электромобиль появится на рынке под названием Tesla Model Q. В отчете говорится, что новая машина будет конкурировать с автомобилями гольф-класса на бензиновом двигателе, например Volkswagen Golf и Hyundai i30. «Он будет бороться за потребителя с самыми продаваемыми хэтчбеками на китайском и европейском рынках», — заметил автор.

Стоимость Tesla Model Q составит 25 тысяч долларов, или около 1,8 миллиона рублей. Модель может появиться в продаже в 2023 году — если производству автомобиля не помешает глобальный дефицит на рынке полупроводников.

В начале сентября источники в Tesla сообщили, что компания Илона Маска работает над дешевым автомобилем. Ожидается, что машина будет полностью автономной, то есть не получит руля, педалей и прочих элементов управления.


Андрей Ставицкий

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Страны
Германия
Китай
Компании
Hyundai
Tesla
Volkswagen
Персоны
Илон Маск
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