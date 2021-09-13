Войти
РИА Новости

Польша начала масштабные военные учения одновременно с белорусско-российским "Запад-2021"

86
0
0
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши.
Источник изображения: © AP Photo / Czarek Sokolowski

ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Польша начала масштабные военные учения одновременно с белорусско-российскими учениями "Запад-2021".

Официальный старт учениям "Рысь 21" дал в пятницу на полигоне в Новой Дембе на востоке страны министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

В учении примут участие более 4 тысяч солдат, которые в Подкарпатское воеводство прибыли из Щецина, Старгарда, Кошалина, Простыни и Слупска. В ходе маневров задействуют более тысячи единиц техники и вооружения, в том числе бронетранспортеры Rosomak, боевые машины пехоты БМП-1, Самоходные минометы Rak, Гаубицы Dana, комплексы ПВО Hibneryt i Poprad.

Министр не стал скрывать, что проведение этих учений связано с белорусско-российскими маневрами "Запад-2021".

"Мы не можем исключить сценария провокаций. Мы готовы. Наша подготовка заключается в сдерживании. Подразделения размещены на восток от Вислы. Мы находимся в контакте с НАТО", - сказал он.

По словам польского министра, "солдаты 12-й механизированной дивизии, которые переброшены с запада на восток – это четыре тысячи человек. Еще две тысячи в настоящее время помогают пограничником в охране границы с Белоруссией. Вместе это шесть тысяч", - сказал он.

В пятницу стартовали российско-белорусские стратегические маневры "Запад-2021". Они продлятся с 10 по 16 сентября. В них участвуют около 200 000 военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Польша
Россия
Продукция
Dana vz.77
RAK
Rosomak КТО
БМП-1
Проекты
Военные учения
Похожие новости
01.09.2021
Танки, деньги и стволы
22.07.2021
Защита по-польски
01.07.2020
Анаконда» ползет к границам Беларуси и России
31.08.2016
Чудо на Висле
06.02.2013
Беларусь под надежной защитой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 01:02
  • 11
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 13.09 00:39
  • 22
Ветеран КГБ Кобяков: сводки для Горбачева о "болевых точках" СССР утекали иностранным агентам
  • 12.09 23:06
  • 17
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 12.09 20:32
  • 50
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 12.09 17:02
  • 3
Американцы испытали концепцию беспилотного ведомого для истребителей
  • 12.09 16:48
  • 1
В США сравнили Су-75 с китайским J-10C
  • 12.09 13:54
  • 269
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 12.09 11:09
  • 0
Администрации Байдена настало время пересмотреть свой подход к противоракетной обороне
  • 12.09 10:30
  • 0
Бряцают исключительностью: в США рассказали, кто главный в НАТО
  • 12.09 09:00
  • 16629
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.09 22:22
  • 1
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 11.09 13:56
  • 23
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 11.09 11:14
  • 2
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
  • 11.09 10:33
  • 1
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 10.09 20:42
  • 2269
Как насчёт юмористического раздела?