Польша начала масштабные военные учения одновременно с белорусско-российским "Запад-2021"

ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Польша начала масштабные военные учения одновременно с белорусско-российскими учениями "Запад-2021".

Официальный старт учениям "Рысь 21" дал в пятницу на полигоне в Новой Дембе на востоке страны министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

В учении примут участие более 4 тысяч солдат, которые в Подкарпатское воеводство прибыли из Щецина, Старгарда, Кошалина, Простыни и Слупска. В ходе маневров задействуют более тысячи единиц техники и вооружения, в том числе бронетранспортеры Rosomak, боевые машины пехоты БМП-1, Самоходные минометы Rak, Гаубицы Dana, комплексы ПВО Hibneryt i Poprad.

Министр не стал скрывать, что проведение этих учений связано с белорусско-российскими маневрами "Запад-2021".

"Мы не можем исключить сценария провокаций. Мы готовы. Наша подготовка заключается в сдерживании. Подразделения размещены на восток от Вислы. Мы находимся в контакте с НАТО", - сказал он.

По словам польского министра, "солдаты 12-й механизированной дивизии, которые переброшены с запада на восток – это четыре тысячи человек. Еще две тысячи в настоящее время помогают пограничником в охране границы с Белоруссией. Вместе это шесть тысяч", - сказал он.

В пятницу стартовали российско-белорусские стратегические маневры "Запад-2021". Они продлятся с 10 по 16 сентября. В них участвуют около 200 000 военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.