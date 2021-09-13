Системы ПВО начали отрабатывать отражение атак в рамках учений "Запад-2021"

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Боевые расчеты комплексов С-400 и "Панцирь-С" отразили массированный авиационный удар условного противника в Нижегородской области в рамках стратегического учения "Запад-2021", сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"После обнаружения средствами разведки и классификации радиотехнических подразделений воздушных целей условного противника, обработки и анализа полученной информации, боевые расчеты комплексов С-400, "Панцирь-С" получили точные целеуказания, осуществили захват целей и электронными пусками зенитных ракет уничтожили воздушные цели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в рамках выполнения задач по прикрытию позиционных районов и отражению воздушного нападения условного противника было обнаружено более 50 целей во всем диапазоне высот и скоростей в сложной помеховой обстановке.

Учения "Запад-2021" будут проходить до 15 сентября на полигонах России и Белоруссии, а также в южной части Балтики.

Всего в маневрах задействуют около 200 тыс. человек. Около 2,5 тыс. российских военных направлены в рамках учений в Белоруссию. На учения "Запад-2021" прибыли иностранные контингенты - около 500 военнослужащих Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки, сообщал Западный военный округ (ЗВО).