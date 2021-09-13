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ТАСС

В Казахстане заявили, что вопрос передачи "Бурана" РФ неактуален из-за судебного процесса

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Недостроенный космический корабль «Буран»
Недостроенный космический корабль «Буран», оставленный в одном из ангаров Байконура.
Источник изображения: oldschool_boy80/Instgram

Сейчас корабль "Буран" находится на территории площадки 112А космодрома Байконур, отметили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана

НУР-СУЛТАН, 10 сентября. /ТАСС/. Вопрос возможной передачи Казахстаном России второго летного образца советского космического челнока "Буран" в настоящее время неактуален из-за продолжающегося судебного разбирательства о владельце корабля. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

"В настоящее время принадлежность корабля "Буран" является предметом судебного разбирательства между комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Казахстана и АО "Ракетно-космическая компания (РКК) "Байконур". В связи с этим вопрос о передаче данного объекта не является актуальным", - говорится в ответе на вопрос о возможной передаче "Бурана" российской стороне.

Как отметили в министерстве, сейчас корабль "Буран" находится на территории площадки 112А космодрома Байконур. "В связи с тем, что данный объект является предметом судебного разбирательства, и в настоящее время находится в собственности АО "РКК "Байконур", оценка его технического состояния с нашей стороны не проводилась", - уточнили в пресс-службе ведомства.

В феврале 2021 года специализированный межрайонный экономический суд города Алма-Аты отказал в удовлетворении иска о ликвидации АО "РКК "Байконур" и возврате в госсобственность его имущества, в том числе космического челнока "Буран".

9 сентября министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин сообщил, что власти Казахстана намерены вернуть "Буран" в госсобственность и для этого продолжат судебные процессы в отношении гендиректора казахстанского АО "РКК "Байконур" Даурена Мусы, который заявил, что "Буран", а также его макет принадлежат его компании. По словам Мусы, он не планирует передавать корабль российской стороне.

В свою очередь генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал владельца "Бурана" оценить риски безответственного поведения. Он подчеркнул, что Муса несет персональную ответственность за состояние уникальных машин (летного образца "Бурана" и макета космического корабля), но не предпринял ничего для их надлежащего хранения.

О корабле "Буран"

"Буран" - советский многоразовый космический корабль. 15 ноября 1988 года он был запущен с космодрома Байконур (ныне на территории Казахстана) с помощью ракеты-носителя "Энергия", совершил два витка вокруг Земли и выполнил посадку на территории космодрома. Полет проходил без экипажа, его длительность составила 205 минут. Образец, который побывал в космосе, был уничтожен из-за обрушения крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре в 2002 году. Сохранившийся летный образец "Бурана", который ни разу не побывал на орбите из-за того, что программа была свернута, и макет ракетоплана сейчас находятся на Байконуре.

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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Буран ОК
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
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