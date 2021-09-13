Системы ПВО С-400 отразили авиаудар условного противника в рамках учения "Запад-2021"

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Боевые расчеты комплексов С-400 и "Панцирь-С" отразили массированный авиационный удар условного противника в Нижегородской области в рамках стратегического российско-белорусского учения "Запад-2021", сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"После обнаружения средствами разведки и классификации радиотехнических подразделений воздушных целей условного противника, обработки и анализа полученной информации, боевые расчеты комплексов С-400, "Панцирь-С" получили точные целеуказания, осуществили захват целей и электронными пусками зенитных ракет уничтожили воздушные цели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в рамках выполнения задач по прикрытию позиционных районов и отражению воздушного нападения условного противника было обнаружено более 50 целей во всем диапазоне высот и скоростей в сложной помеховой обстановке.

Учения "Запад-2021" будут проходить до 15 сентября на полигонах России и Белоруссии, а также в южной части Балтики.