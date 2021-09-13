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Российская газета

Началась активная фаза учения "Запад-2021"

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Павел Герасимов/РИА Новости
Павел Герасимов/РИА Новости.

"Применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства" обозначена в качестве главной темы совместного стратегического учения "Запад-2021" вооруженных сил России и Беларуси, активная фаза которого началась в пятницу, 10 сентября, на территории обеих стран, информирует БЕЛТА.

На сайте учения уточняется, что оно носит плановый характер и направлено на повышение боевой подготовки войск из состава региональной группировки, предназначенной для обеспечения безопасности в Восточно-Европейском регионе.

Для отработки поставленных задач на территории РБ будут задействованы: 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО Домановский, 210-й авиационный полигон Ружанский и полигон Брестский. Военнослужащие будут также задействованы на девяти российских полигонах: Кирилловский, Струги Красные, Мулино, Погоново, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж, Вольский.

А на территории сопредельного государства от Вооруженных Сил Беларуси в учении примет участие почти 400 военнослужащих и будет задействовано более 30 единиц боевой техники.

В военном ведомстве РБ подчеркнули, что подготовке к совместным маневрам были учтены "современные подходы к применению войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет, мероприятий оперативной подготовки", а также форм и способов применения войск, выработанных в вооруженных силах двух государств.

Это позволит, констатировали военные эксперты, на практике совершенствовать "механизм совместного использования оборонной инфраструктуры и проверить готовность и способность региональной группировки войск выполнить задачи по предназначению".

Проведение учения спланировано в два этапа. На территории республики будет отработан ряд практических учебных задач, в том числе предусмотрено создание группировки войск на основе боеготовых в мирное время воинских формирований, обладающих высоким уровнем мобильности и способности к ведению автономных действий. Кроме того, запланировано управление действиями авиации и войск ПВО в ходе отражения воздушного нападения условного противника; апробация новых способов ведения оборонительных действий и высадка тактических воздушных десантов.

В соответствии с замыслом учения, уточнили в военном ведомстве, численность участвующих в нем войск, привлекаемых танков, боевых бронированных машин, РСЗО и артиллерийских систем, количество планируемых самолетовылетов не превышает уровня, подлежащего обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, устанавливаемому различными договорами и соглашениями в области контроля над вооружениями. Так, количество военнослужащих, принимающих участие в учении на территории Беларуси, составит около 12,8 тысяч человек, в том числе около 2,5 тысяч российских военнослужащих и до 50 казахстанских военнослужащих из состава КСОР ОДКБ.

Также будет задействовано до 350 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков, около 110 единиц артиллерии и РСЗО, более 30 самолетов и вертолетов.

По окончании учения, которые продлятся до 16 сентября, до конца текущего месяца личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных Сил РБ возвратятся в пункты постоянной дислокации, а воинские части и подразделения Вооруженных Сил России покинут территорию Беларуси, сообщает агентство.


Юрий Сизов

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