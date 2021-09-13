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Интерфакс-АВН

Двигатели ОДК штатно отработали при запуске "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк

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Союз-2.1В
Ракета-носитель "Союз-2.1В".
Источник изображения: Роскосмос

Самара. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Двигатель НК-33А производства самарского ПАО "ОДК-Кузнецов" (входит в госкорпорацию "Ростех") обеспечил в четверг старт новейшей российской ракеты космического назначения легкого класса "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк (Архангельская область) со спутником в интересах Министерства обороны России.

"Специалисты сервисного центра и инженеры-конструкторы "ОДК-Кузнецов" приняли участие в подготовке ракеты-носителя к старту, а также провели наблюдение за работой двигателя в полете. НК-33А отработал без замечаний, обеспечив успешное выведение ракеты на заданную орбиту", - говорится в сообщении пресс-службы "ОДК-Кузнецов".

Уточняется, что это седьмой пуск носителя легкого класса, оснащенного в качестве двигателя первой ступени силовой установкой НК-33А.

Поясняется, что отечественная программа летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) новой ракеты-носителя "Союз-2.1в" с двигателем НК-33А стартовала 28 декабря 2013 года и завершилась 10 июля 2019 года, было успешно проведено 5 пусков. Задачи, определенные ЛКИ по двигателю НК-33А, выполнены в полном объеме, сейчас ведется штатная эксплуатация изделия по выводу полезной нагрузки на орбиту.

Жидкостный ракетный двигатель НК-33А является модификацией базового двигателя НК-33. Двигатель многоразового запуска был спроектирован для первой ступени ракетно-космического комплекса тяжелого класса Н1, предназначенного для полета человека на Луну. Главное преимущество изделия - минимальный вес относительно тяги. По экономии топлива он соответствует современному уровню технических требований. С 1990 годов "ОДК-Кузнецов" осуществляет адаптацию и огневые испытания ракетных двигателей НК-33.

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Страны
Россия
Продукция
НК-33
Компании
Минoбороны РФ
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Плесецк
Союз-2 РН
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