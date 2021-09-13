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WarSpot

Индия закупит десятки военно-транспортных самолётов

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Источник изображения: warspot.ru

Индия обновляет парк военно-транспортной авиации. Вчера, 9 сентября, портал defenseworld.net сообщил о том, что Комитет по безопасности Кабинета министров Индии одобрил закупку 56 самолётов C-295MW.

Контракт на поставку 56 машин С-295 между индийским консорциумом Tata Advanced Systems Ltd (TASL) и корпорацией Airbus был подписан в начале текущего года. Теперь же, после одобрения сделки со стороны правительства, стороны могут приступить к его реализации.

Airbus C-295

Источник изображения: theaustralian.com.au

По условиям контракта, 16 самолётов будут поставлены в Индию испанским подразделением Airbus Defense and Space в следующие четыре года. Оставшиеся 40 машин соберут на предприятии TASL в рамках программы Make in India.

Длина Airbus C-295 составляет 24,4 м, размах крыла — 25,8 м, высота — 8,8 м. Масса пустого самолёта не превышает 11,2 т, максимальная взлётная масса — 23,2 т. Транспортник оснащён двумя турбовинтовыми двигателями Pratt Whitney Canada PW127G, разгоняющими его до 576 км/ч (крейсерская скорость — 482 км/ч). Базовая версия C-295 вмещает до 70 человек, включая двух членов экипажа (более современные модификации вмещают 73 человека) или до 9,7 т грузов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Испания
Продукция
C-295 CASA
Компании
Airbus
Tata Motors
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