США начнут поставки самоходных гаубиц M-109A6 "Паладин" Тайваню в 2023 году

ЦАМТО, 10 сентября. По информации ресурса Taiwan News, США поставят Тайваню первые 155-мм гусеничные самоходные гаубицы M-109A6 "Паладин" в 2023 году.

Согласно представленным Министерством национальной обороны в Законодательный юань бюджетным документам, первые 8 гаубиц планируется поставить в 2023 году, 16 ед. – в 2024 году, а последние 16 ед. – в 2025 году. Артиллерийские системы стали частью первого пакета вооружений, поставку который Тайваню одобрила администрация Д.Байдена.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2021 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" 40 ед. 155-мм средних самоходных гаубиц M-109A6 "Паладин", 20 машин пополнения боезапаса M992A2 (FAASV), одного комплекта усовершенствованной тактической АСУ управления огнем полевой артиллерии (AFATDS), 5 БРЭМ M88A2 HERCULES, а также другого сопутствующего оборудования, вооружений и услуг. Полная стоимость соглашения может составить 750 млн. долл.

В течение последнего десятилетия администрация США одобрила и другие крупные поставки вооружений на Тайвань, включая 4 БЛА MQ-9B, до 100 систем береговой обороны HCDS, 11 РСЗО M-142 HIMARS, 66 истребителей F-16C/D Block.70, 108 танков M1A2T "Абрамс". Кроме того, были одобрены проекты модернизации имеющихся истребителей F-16 и ЗРК "Пэтриот", а также поставки различных запчастей, вооружений и боеприпасов. Руководство Китая традиционно негативно относится к подобным продажам.