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Учения «Запад-2021» не дают натовцам спокойно спать

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Источник изображения: vpk-news.ru

НАТО пристально следит за стратегическими российско-белорусскими учениями «Запад-2021» и призывает Москву и Минск действовать прозрачно и предсказуемо.

Об этом говорится в заявлении официального представителя альянса Оаны Лунгеску для германской медиагруппы Funke.

«НАТО очень внимательно следит за «Западом-2021». Все страны имеют право проводить учения своих вооруженных сил, но они должны также соблюдать обязательства по их прозрачности… Мы призываем Россию и Беларусь в соответствии с международными обязательствами действовать предсказуемо и транспарентно», — сказала она.

По словам Лунгеску, это необходимо «для снижения рисков, предотвращения несчастных случаев или инцидентов, когда на наших границах усиливается военная активность». 

Она также добавила, что НАТО пока не пригласили наблюдать за «Западом-2021», «несмотря на тот факт, что наблюдение является обязательным в случае участия в учениях более 13 тыс. человек», пишет Eadaily.

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Страны
Белоруссия
Германия
Россия
Проекты
NATO
Военные учения
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