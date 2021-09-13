Видео: корабли Балтийского флота вышли в море на учения "Запад-2021"

15 кораблей и катеров, а также суда обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования в Калининградской области и вышли в назначенные районы Балтийского моря для участия в совместном стратегическом учении Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2021".

Как сообщили в Минобороны России, в морских полигонах Балтийского флота действуют большие десантные корабли, корветы, малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера, подводные лодки, а также различные суда вспомогательного флота.

По плану учения боевые корабли отработают в составе тактических групп задачи по предназначению - противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению, а также выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы по различным типам мишеней, имитирующих морские и воздушные цели.

Накануне в Калининградской области прошла церемония открытия учения "Запад-2021". Основные мероприятия состоялись на полигоне Балтийского флота "Правдинский", который предназначен для стрельб из различного вооружения, тактических и тактико-специальных занятий.

- Для Балтийского флота данные учения являются серьезным экзаменом, так как в ходе маневров будет проверена боевая готовность флота в целом, его система управления, - сказал, открывая церемонию, командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов. - Командиры всех степеней продемонстрируют навыки управления своими подразделениями в условиях и обстановке, приближенных к боевым. Учения носят строго оборонительный характер.

Справка "РГ"

Совместные стратегические учения Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. В учении "Запад-2021" будут участвовать до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории РФ составит до 7500 человек, из них российских военнослужащих - до 6400. Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

Светлана Песоцкая (Калининградская область)