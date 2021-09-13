Войти
Российская газета

Видео: корабли Балтийского флота вышли в море на учения "Запад-2021"

75
0
0

15 кораблей и катеров, а также суда обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования в Калининградской области и вышли в назначенные районы Балтийского моря для участия в совместном стратегическом учении Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2021".

Как сообщили в Минобороны России, в морских полигонах Балтийского флота действуют большие десантные корабли, корветы, малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера, подводные лодки, а также различные суда вспомогательного флота.

По плану учения боевые корабли отработают в составе тактических групп задачи по предназначению - противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению, а также выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы по различным типам мишеней, имитирующих морские и воздушные цели.

Накануне в Калининградской области прошла церемония открытия учения "Запад-2021". Основные мероприятия состоялись на полигоне Балтийского флота "Правдинский", который предназначен для стрельб из различного вооружения, тактических и тактико-специальных занятий.

- Для Балтийского флота данные учения являются серьезным экзаменом, так как в ходе маневров будет проверена боевая готовность флота в целом, его система управления, - сказал, открывая церемонию, командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов. - Командиры всех степеней продемонстрируют навыки управления своими подразделениями в условиях и обстановке, приближенных к боевым. Учения носят строго оборонительный характер.

Справка "РГ"

Совместные стратегические учения Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. В учении "Запад-2021" будут участвовать до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории РФ составит до 7500 человек, из них российских военнослужащих - до 6400. Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
13.09.2021
Около 2 тыс. военнослужащих Балтийского и Северного флотов отработали ведение боевых действий при высадке морского десанта
24.08.2021
Жэньминь жибао (Китай): Россия активно готовится к военным учениям «Запад-2021»
10.06.2021
Шойгу анонсирует серию учений перед стратегическими маневрами "Запад-2021"
09.09.2019
История создания Российской армии
24.07.2017
"Китай не собирается складывать лапки перед США"
26.12.2016
Десять наиболее важных событий 2016 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 01:02
  • 11
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 13.09 00:39
  • 22
Ветеран КГБ Кобяков: сводки для Горбачева о "болевых точках" СССР утекали иностранным агентам
  • 12.09 23:06
  • 17
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 12.09 20:32
  • 50
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 12.09 17:02
  • 3
Американцы испытали концепцию беспилотного ведомого для истребителей
  • 12.09 16:48
  • 1
В США сравнили Су-75 с китайским J-10C
  • 12.09 13:54
  • 269
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 12.09 11:09
  • 0
Администрации Байдена настало время пересмотреть свой подход к противоракетной обороне
  • 12.09 10:30
  • 0
Бряцают исключительностью: в США рассказали, кто главный в НАТО
  • 12.09 09:00
  • 16629
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.09 22:22
  • 1
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 11.09 13:56
  • 23
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 11.09 11:14
  • 2
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
  • 11.09 10:33
  • 1
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 10.09 20:42
  • 2269
Как насчёт юмористического раздела?